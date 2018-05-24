退休黨工提告查封 國民黨籲憑良心

國民黨因積欠黨工退休金、資遣費，法院23日查封台南市2處黨產，新營區黨部前聚集20多位民眾拉起布條抗議，指民進黨執政無法無天，抗議黨產會不給勞工活路走。（莊曜聰攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

國民黨黨產遭黨產會凍結後，付不出黨工退休金及資遣費，國民黨黨工工會成員，向台北地院聲請強制執行，北院民事執行處查封中央黨部部分資產後，分別囑託新北、嘉義、台南、高雄、屏東等5個地方法院，執行查封當地黨部等不動產，迄昨日為止，還剩新北地院沒有執行。

行管會主委邱大展昨表示，勞動局同意以中投14億元減資款做為法定義務支出，卻遭黨產會扣住，去年底爭取至今未果，他呼籲退休黨工「憑良心」，炮口對外、不要對內。

面對退休黨工「窩裡反」，中常委在中常會上緩頰，希望一切「以和為貴」、「勸勸他們誰是主要敵人」，否則國民黨倒了，這些錢也拿不到。據了解，包括國民黨副主席曾永權與副祕書長杜建德都已陸續南下溝通過。

台南地院23日受託查封國民黨台南市黨部與新營區黨部，大批藍營支持者在場高聲抗議、焚燒蔡英文總統肖像，場面一度混亂，但執行人員仍順利完成查封。

多名國民黨議員昨號召支持者聚集市黨部，將代表國民黨參選台南市長的高思博也到場聲援。議員重演蔡英文「勞工永遠是心中最軟那一塊」的選舉主張，諷刺蔡上台後只會欺負勞工，讓勞工們領不到退休金，並燒燬蔡的肖像面具及抗議標語，揚言要與民進黨政府糾纏到底

據行管會初步調查，因退休黨工提告遭查封的地方黨部不動產共9處，包括屏東縣3處（含縣黨部）、嘉義市3處（含市黨部）、台南市2處（市黨部與區黨部）、高雄市1處（1筆土地），這兩天還會繼續增加。

邱大展說，請退休黨工「憑良心」，國民黨照顧他們一輩子，很多人還是兩代都是黨工，這些人為了退休金提告，讓地方黨部遭查封，「滿遺憾的」。

自嘲不是「大掌櫃」而是「大乞丐」的邱大展感嘆，遭到黨產會與「自己人」追殺「腹背受敵」，讓他每天都想辭職，國民黨會淪落至此，不是沒有原因的。

(中國時報)

外交部神解 給友邦策略性融資 公文牛步 柯P轟乾脆別申請

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。