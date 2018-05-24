退休黨工提告查封 國民黨籲憑良心

2018年05月24日 04:10 中國時報 王正寧 、 王己由 、 洪榮志 、 莊曜聰 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨黨產遭黨產會凍結後，付不出黨工退休金及資遣費，國民黨黨工工會成員，向台北地院聲請強制執行，北院民事執行處查封中央黨部部分資產後，分別囑託新北、嘉義、台南、高雄、屏東等5個地方法院，執行查封當地黨部等不動產，迄昨日為止，還剩新北地院沒有執行。

行管會主委邱大展昨表示，勞動局同意以中投14億元減資款做為法定義務支出，卻遭黨產會扣住，去年底爭取至今未果，他呼籲退休黨工「憑良心」，炮口對外、不要對內。

面對退休黨工「窩裡反」，中常委在中常會上緩頰，希望一切「以和為貴」、「勸勸他們誰是主要敵人」，否則國民黨倒了，這些錢也拿不到。據了解，包括國民黨副主席曾永權與副祕書長杜建德都已陸續南下溝通過。

台南地院23日受託查封國民黨台南市黨部與新營區黨部，大批藍營支持者在場高聲抗議、焚燒蔡英文總統肖像，場面一度混亂，但執行人員仍順利完成查封。

多名國民黨議員昨號召支持者聚集市黨部，將代表國民黨參選台南市長的高思博也到場聲援。議員重演蔡英文「勞工永遠是心中最軟那一塊」的選舉主張，諷刺蔡上台後只會欺負勞工，讓勞工們領不到退休金，並燒燬蔡的肖像面具及抗議標語，揚言要與民進黨政府糾纏到底

據行管會初步調查，因退休黨工提告遭查封的地方黨部不動產共9處，包括屏東縣3處（含縣黨部）、嘉義市3處（含市黨部）、台南市2處（市黨部與區黨部）、高雄市1處（1筆土地），這兩天還會繼續增加。

邱大展說，請退休黨工「憑良心」，國民黨照顧他們一輩子，很多人還是兩代都是黨工，這些人為了退休金提告，讓地方黨部遭查封，「滿遺憾的」。

自嘲不是「大掌櫃」而是「大乞丐」的邱大展感嘆，遭到黨產會與「自己人」追殺「腹背受敵」，讓他每天都想辭職，國民黨會淪落至此，不是沒有原因的。

(中國時報)