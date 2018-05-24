7月1日起 高鐵每周增開15班次

因應旅客持續成長，高鐵自7月起每周增開15班次列車，南下3班、北上12班。圖為民眾詢問高鐵服務人員的情形。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台灣高鐵公司規畫自7月1日起，每周增開15班次列車，南下3班、北上12班。增班後每周共提供989班次列車的旅運服務，創高鐵營運以來班次數新高，加開班次自6月4日零時起開放購票。

班次創新高 6/4開放購票

高鐵公司表示，為因應旅客持續成長，滿足平日通勤時段旅運需求，並於周末假日以更充足的運能服務返鄉及旅遊旅客，經檢討列車運用狀況，因此每周加開15班次，其中北上12班次列車包括4班次早晨由台中站北上、4班次下午由左營站北上列車，以服務通勤、商務旅客；另外7班則分布在周五至周日間，疏解周末旅運需求。

要購買新加開的班次，旅客可自6月4日凌晨零時起，透過24小時服務高鐵合作便利商店、網路訂票、「T Express」行動購票App及語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機購票。

預估近百人休假 影響疏運

高鐵雖7月1日起每周增開15班，但台灣高鐵工會不滿依法休半年以上育嬰假的員工，未能比照未休育嬰假員工加薪，已有500多名員工連署抗議，還有人不滿高鐵公司的做法，醞釀要在端午節當天「依法休假」，目前要休假的人數預估近百人，恐影響端午節連假疏運。

高鐵工會表示，許多員工在公司工作十幾年，卻因為合法休育嬰假遭刻意壓低調薪幅度，甚至不加薪，已經跟公司表達抗議，但台灣高鐵公司認為，員工請假沒上班無貢獻，若全部加薪，對其他人來說不公平，再加上升遷評比不合理，雙方協商破裂。

請育嬰假不加薪 勞資對立

高鐵工會祕書高若想表示，工會這半年來跟公司的勞資爭議調解都不成立，因此發起連署，目前已收到500多份，就連非工會會員也參加連署，至於其中有多少駕駛及列車長等有關營運員工，工會並未詳細統計。工會將於今日上午高鐵股東常會前舉行記者會詳細說明此次訴求，現場將有因育嬰假未加薪的員工現身說法。

台灣高鐵目前有員工4300多人，其中駕駛有160多人，列車長及服勤員約450多人，台灣高鐵公司表示，現正進行端午疏運期間人力規畫及人員排班，預計25日前仍有變動，至於有多少員工表達將依法休假，尚未有確切數字。

(中國時報)

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