梅雨遲到 台南今起一階限水

2018年05月24日 04:10 中國時報 曹婷婷 、 陳俊雄 、 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

台南水情持續不佳，日前鋒面亦未帶來明顯降雨，旱象未解，台南24日起進入一階限水，水公司將於每日夜間11時至翌日凌晨6時實施減壓供水，台南市政府祭出包括機關學校節水、各局處業務節水、抗旱井整備及開放水資源回收中心回收水取用次級用水等因應對策，也呼籲民眾共體時艱、節約用水。

台南各主要水庫集水區降雨量自去年8月迄今僅為歷年平均5成，水情燈號亦從去年10月1日起由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，曾文水庫蓄水率創下10年新低，目前僅約6.4％，蓄水量2905萬立方公尺；烏山頭水庫蓄水率約17％，蓄水量1373萬立方公尺，供應民生用水為主的南化水庫蓄水率約27％，蓄水量2554萬立方公尺。

南區水資源局副局長簡振源表示，一階限水內容包括夜間離峰時段減壓供水、公家機關及國營事業停止噴水池、澆灌、沖洗外牆等非必要用水，對一般民生用水影響不算太大。

簡振源指出，嘉南地區一期作物供灌目前採取「供7停7」，預計6月3日供灌完成，水利會配合現地降雨撙節用水，以5月底水庫蓄水量不低於嚴重下限進行控管供灌水量，確保5月底前預留2個月民生及產業用水為目標。

昨天報到的鋒面快閃而過，帶來的降水量不多，梅雨遲遲不來，將打破歷史紀錄。氣象局預報員劉沛滕表示，下周二（29日）還有一波鋒面報到，但滯留時間也不會太長，目前要看6月初是否有梅雨形成的可能。

推估若遲至6月中旬才能確定有無梅雨機會，總雨量必然比歷年平均值低很多，今年就可能出現「空梅」現象；其後果就是缺水、乾旱，只能等颱風挾帶大量降水來解渴了。

此外，早期曾是供應新北地區民生用水主要來源的鳶山堰，因近期降雨狀況不佳，大部分集水區已經乾涸見底，不少生物因缺水大量死亡，加上烈日曝曬，不時飄出作嘔惡臭。

台水第12區管理處副處長黃永富表示，新北市大部分地區每天由翡翠水庫支應65萬噸民生用水，並無缺水問題；至於供應三峽、鶯歌及部分樹林、土城地區的板新水廠，除了由三峽河引入約7萬噸原水，石門水庫也供應第2區與第12區管理處共約100萬噸用水，新北市沒有缺水問題。

(中國時報)