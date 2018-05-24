和平電廠1號機破管 供電亮橘燈

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中國時報
／台北報導

天氣高溫悶熱，昨日尖峰用電創下今年第2高、歷史5月第2高紀錄，民營和平電廠1號機卻破管故障，供電量減少64.8萬瓩，若再加上歲修機組，少掉267.8萬瓩，亮起供電警戒橘燈，備轉容量率只剩4.32％。台電中央調度監鄭壽福指出，經和平電廠人員昨日下午初步查看，破管位置靠近外面，最快有機會搶在今天清晨併聯發電。

和平電廠去年7月因颱風襲台， 造成電塔倒塌，影響供電約130萬瓩，讓政府發動公務人員尖峰用電期間關冷氣，至今外界仍記憶猶新，昨日天氣炎熱，尖峰用電再飆上今年第2高間，再爆破管事件。

鄭壽福表示，和平電廠1號機破管，供電量減少64.8萬瓩，影響備轉容量率約1.6％至1.7％，加計裝置容量50萬瓩的興達電廠1號機、72.5萬瓩的大潭電廠6號機，與80萬瓩的大林1號機檢修，總共減少了267.8萬瓩供電量。

依台電統計，昨日最高用電量落在上午11點22分，達3489.22萬瓩，創歷史5月用電第2高紀錄，即使大林2號機新機組昨試車，提供76.1萬瓩，核三1號機接近滿載發電，備轉容量仍僅150.64萬瓩、備轉容量率來到4.32％，再少掉1部大型機組，便將亮起限電警戒的紅燈。

鄭壽福指出，和平電廠1號機破管，昨日10時53解聯檢修，下午人員待機組冷卻即進入查看，截至晚間初步回報，已查出破管處靠近外面，在捉緊時間搶修下，有機會在今日凌晨併聯。不過，若破管不只1處，還有其他位置，搶修時間較長，加入供電時間點會再延後。

台電發言人徐造華預期在大潭電廠6號機組、興達1號機等在5月底前陸續完成歲修歸隊，6月中旬前備轉容量率可維持在6％以上。鄭壽福也說，6月下旬至7月下旬氣溫高，備轉容量率約在5％左右，亮起供電警戒橘燈，但預期大林2號機6月檢修完成，若再加上核二2號機加入供電，供電可望恢復至6％以上，將讓台電有較多的調度空間。

(中國時報)

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