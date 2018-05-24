逃稅 多元計程車掛牌不營運

假掛牌、真避稅？交通部去年推動多元化計程車方案，開放使用「小黃」以外的車色營運，且不必在車頂掛牌，除使用白底紅字車牌外，外觀幾乎與一般自用車無異，還能享計程車免徵牌照稅、燃料稅優惠，現有不少人瞄準漏洞，只掛牌、不營運，每年爽省4、5萬元稅金。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

假掛牌、真避稅？交通部去年推動多元化計程車方案，開放使用「小黃」以外的車色營運，且不必在車頂掛牌，除使用白底紅字車牌外，外觀幾乎與一般自用車無異，還能享計程車免徵牌照稅、燃料稅優惠，現有不少人瞄準漏洞，只掛牌、不營運，每年爽省4、5萬元稅金。

同行爆料鑽漏洞者不少

北市現有800多輛多元化計程車，其中600多輛隸屬台灣大車隊，推動1年來，服務趟次已突破200萬次。大都會衛星則有約100多輛多元化計程車，除一般接案外，車隊還與百貨公司、企業合作，司機平均每月可接200到300案，業績不輸「小黃」。

但現在傳出不少申請多元計程車的司機鑽漏洞，平時根本未營運，只當自家車開，純粹為避稅掛牌。陳姓司機透露，假掛牌者「非常多」，在同行間早已不是祕密。以2000c.c.車輛計算，每年牌照稅加燃料稅約1.5萬到2萬元，3000c.c.以上多達3到4萬元，4500c.c.的大車更可省下超過5萬元稅金，「真的省很大」。

另外，多元計程車駕駛雖也需具備職業駕照，但申請通過後，就可將車輛交給家人駕駛自用。

多選擇抽成制車隊靠行

不過，柯姓司機說，有些車隊每月固定收月租費、派遣費，不跑也得照繳費用，較不會出現假掛牌不上路的狀況，但有的車隊依個案抽成，平時不跑也沒差。

柯姓司機直言，想逃稅的都會往抽成制車隊靠行，「真跑還假跑，同行一看就知道」，尤其c.c.數大的車多半是為了逃稅，否則油費那麼貴，根本不划算。

此外，營業車保險費雖比自用車貴，但司機透露，不營運的人，通常只保必要的乘客險、強制險，1年頂多4000多元，跟省下的稅金相比，怎麼算都划算。

(中國時報)

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