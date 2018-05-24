抗議白牌車搶客 小黃包圍交通部

2018年05月24日 04:10 中國時報 陳祐誠 、彭女韋琳／台北報導 、彭女韋琳／台北報導

全民計程車司機聯誼會總會，昨號召司機至交通部抗議Uber透過租賃車鑽漏洞載客，白牌車群組猖獗，政府卻遲遲拿不出制裁方式，以致傳統計程車業生意大受影響，數百名司機高喊「賀陳旦，下台！」公路總局則強調，儘管取締作業困難，但從未間斷。

數百輛計程車昨日下午在交通部周圍集結，其中多數來自中、南部地區，聯誼會號稱有3000輛車響應，不過警方預估約600至800輛，司機先在交通部大門呼口號，接著繞行交通部表達不滿。

聯誼會總會長吳正坤說，Uber與LINE的白牌車群組，這2年削價競爭衝擊產業，傳統計程車業績下滑約4成，司機從收入3、4萬元，現剩不到2萬元，交通部明明有法可循，卻拿人力不足當理由，不作為態度令人忍無可忍。

台北市計程車駕駛工會理事長鄭力嘉指出，台中市政府曾估計，台中地區有8000輛白牌車到處載客，那更何況是台北市，他認為至少有1萬輛以上。

鄭力嘉說，計程車司機資格有重重限制，但Uber租賃車模式卻不受規範，代雇駕駛美意，已被Uber扭曲。

公路總局運輸組組長劉育麟昨代表接收陳情書，他強調地下叫車群組透過通訊軟體LINE攬客，去年4月至今抓到27件、裁罰金額280萬元，小客車租賃違規裁罰110件、金額144萬5000元，這還不包括各地方政府取締，並非「政府不作為」。

劉育麟也透露取締難處，只要有人搭乘後蒐證檢舉，該帳號就會被列入黑名單，包括介紹人等，整群人都會被踢出群組，執法作業非常困難，需要「鬥智」。

Uber則發出聲明，公司與本地合法交通運輸業者合作，包括租賃車業者和計程車業者，遵循法令以提供安全、可靠、有效率的選擇，且僅與合法登記的夥伴合作，沒有參與任何違法的群組。

(中國時報)