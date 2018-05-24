國巨重挫 台股上攻萬一無力

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中國時報
／台北報導

被動元件大廠國巨（2327）宣布收購美商普思電子100%股權後，昨復牌交易首日就立刻攻上千元大關、來到1055元新高價，但高行情僅曇花一現，隨後盤中直落至877元跌停價位，最後收在883元，跌幅高達9.34%；而受到被動元件震盪無法帶動類股上攻，台股昨呈開高走低，跌52.55點，收盤為10886點，分析師認為短期挑戰1萬1000點有難度。

華南永昌投顧董事長儲祥生分析，國巨獲利看俏，加上合併綜效、掌握上下游廠商，法人因而不斷上修國巨全年獲利目標，預估今年全年EPS將達90至100元，若本益比以15倍估算，國巨股價短期再創歷史新高、來到1500元應該不成問題。

當心產業景氣反轉

國泰證期研究部分析師蔡明翰表示，過去被動元件族群本益比要超過10倍不太容易，但隨著上下游廠商整併，被動元件供不應求、報價上揚，獲利有很大成長空間，國巨仍有強勢表現機會。

國巨昨登新高價又重挫，儲祥生認為，併購行情後，投資人想獲利了結，在震盪壓回後，很快將有上漲空間；不過，儲祥生也提醒投資人，國巨屬於景氣循環股，當產業景氣出現反轉，空頭可能會走5、6年，萬一買在千元以上的高點，可能得面臨長時間無法解套的窘境。

市場找不到新亮點

台股昨呈開高走低，跌52.55點，收盤為10886點；展望後市，蔡明翰表示，台股基本面疲軟，加上美元近來強勢、資金流向不利台股，資本市場找不到新亮點，短期挑戰1萬1000點愈來愈難，幸好有官股券商護盤、下檔有撐，指數也不至於出現大跌風險。

(中國時報)

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