許勝雄父子 將掌三三會大、小會長

友善列印
中國時報
／台北報導

三三會6月20日將進行全面改選，現任會長江丙坤屆滿卸任，若無重大意外，新會長已有共識將推舉現任副會長許勝雄接任，江丙坤則退而不休，將擔任最高顧問一職，繼續扮演台日企業合作的推手。

三三會改選同時，也將進行三三青年會的改選，現任會長黃教漳將轉進三三會理監事會，會長遺缺也有共識，將推舉現任副會長許介立接任，而許介立的父親正是許勝雄。

父子分掌三三會長、三三青年會，不單在三三會是史無前例，在工商團體中也少見。

三三青年會可以說是三三會的「次團」，3年前，江丙坤有感於「這是個年輕人的世代」，為讓更多青年企業家參與，由理監事會決議成立「三三會青年會」，黃教漳、許介立分掌正、副會長。

3年後，江丙坤又有感於他這一代在「台日交流合作」的課題上是屬於「2.0世代」，著重點在產業面，也就是引進技術、促進合作的模式，當全球的產業合作已進入人工智慧（AI）、互聯網的「3.0世代」，應該換由「下一代」的科技人來掌舵。

許勝雄、許介立分掌「大、小」會長，頗有一棒接一棒傳承的意味。在「大、小」會長確定後，三三會及青年會的副會長人選，現任三三會副會長林伯豐仍將續任，另一位副會長人選，江丙坤因尊重許勝雄，將由許勝雄在改選當天「親自」選任。

在青年會方面，現任副會長陳冠舟、黃威昱都將續任，新的副會長人選，也已鎖定台玻纖維事業部總經理林嘉佑出任。

有趣的是，林嘉佑的父親是林伯豐，也就是說，「上陣父子兵」的不只是許勝雄父子，還有林伯豐父子。

(中國時報)

國巨重挫 台股上攻萬一無力 亞太電聯手World Gym 用戶好享瘦

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。