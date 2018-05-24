許勝雄父子 將掌三三會大、小會長

2018年05月24日 04:10 中國時報 譚淑珍 ／台北報導 ／台北報導

三三會6月20日將進行全面改選，現任會長江丙坤屆滿卸任，若無重大意外，新會長已有共識將推舉現任副會長許勝雄接任，江丙坤則退而不休，將擔任最高顧問一職，繼續扮演台日企業合作的推手。

三三會改選同時，也將進行三三青年會的改選，現任會長黃教漳將轉進三三會理監事會，會長遺缺也有共識，將推舉現任副會長許介立接任，而許介立的父親正是許勝雄。

父子分掌三三會長、三三青年會，不單在三三會是史無前例，在工商團體中也少見。

三三青年會可以說是三三會的「次團」，3年前，江丙坤有感於「這是個年輕人的世代」，為讓更多青年企業家參與，由理監事會決議成立「三三會青年會」，黃教漳、許介立分掌正、副會長。

3年後，江丙坤又有感於他這一代在「台日交流合作」的課題上是屬於「2.0世代」，著重點在產業面，也就是引進技術、促進合作的模式，當全球的產業合作已進入人工智慧（AI）、互聯網的「3.0世代」，應該換由「下一代」的科技人來掌舵。

許勝雄、許介立分掌「大、小」會長，頗有一棒接一棒傳承的意味。在「大、小」會長確定後，三三會及青年會的副會長人選，現任三三會副會長林伯豐仍將續任，另一位副會長人選，江丙坤因尊重許勝雄，將由許勝雄在改選當天「親自」選任。

在青年會方面，現任副會長陳冠舟、黃威昱都將續任，新的副會長人選，也已鎖定台玻纖維事業部總經理林嘉佑出任。

有趣的是，林嘉佑的父親是林伯豐，也就是說，「上陣父子兵」的不只是許勝雄父子，還有林伯豐父子。

(中國時報)