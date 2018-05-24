納吉布藏金 現鈔8.2億台幣

2018年05月24日 04:10 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

馬來西亞警方點數從前總理納吉布各住宅與辦公室搜出的財產，發現27個行李箱中裝有巨量各國貨幣和珠寶、金條，光現鈔就價值1億9百萬馬幣（約台幣8億2千萬元）。這批現金已經送往馬國央行保管，警方仍在點數餘下行李箱的財物。

行李箱 裝滿各國貨幣

馬來西亞警方自16日晚起，從前總理納吉布名下的6處住宅和辦公室裡，搜出了72個裝滿珠寶、金條、現金的行李箱，以及284個裝有名牌包的盒子。經過首輪點算之後，估計市值總額高達12億馬幣（約台幣90億元），其中65個行李箱裝有多國貨幣現鈔。

馬國警方和銀行人員過去幾天一直在點算起獲的財物。為免點算和估價出現紕漏，警方從21日起進行二度點算工作，預計最快要到25日才能完成全部點算和估價程序。

馬國警方21日開始在銀行職員協助下，點算其中27個行李箱中的現金，箱子中的各國貨幣價值1億9百萬馬幣（約台幣8億2千萬元）。由於行李箱中的現金數量太多，警方需要兩天才能全部點算完畢。

納吉布 首度接受訊問

納吉布於2015年傳出將7億美元（約台幣209億元）資金從自己主導設立的國家投資基金「一馬發展公司」（1MDB）轉入個人帳戶，還用2300萬美元（約台幣6億8千萬元）為妻子羅斯瑪購買罕見的粉色鑽石項鍊，但納吉布均予以否認。

納吉布22日上午抵達大馬反貪委員會總部（MACC），就「一馬發展公司」案件接受調查。這是納吉布在5月9日大選中敗選以來，首次接受訊問，他的兩名律師哈帕爾與阿帝慕都蘭，則在21日晚上宣布退出律師團。馬來西亞反貪委員會主席莫哈末蘇克里表示，相信納吉布很快就會被起訴。

(中國時報)