蔡執政2年 陸悲觀門未關

董事長蘇起。（楊家鑫攝）

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中國時報
／台北報導

台北論壇基金會23日公布5月初赴陸訪問報告，董事長蘇起指出，與2年前訪問不同，此次大陸學界悲觀得多，2年過去，大陸雖未關上大門，仍可「隨時答卷」，但對蔡政府基本已不抱任何希望。他強調，大陸認為「九二共識」是敬酒，「一中原則」是罰酒，不過民進黨顯然都不想喝，僵局只能持續。但台灣經濟也將因為不明確的未來持續惡化，直到大陸翻牌、掀桌子那天。

綠拒一中 兩岸僵局無解

台北論壇基金會1日至9日組團赴陸訪問，拜訪了北京上海的大陸重要涉台機構，包括大陸國台辦、社科院台研所、中國國際問題研究院、中共中央黨校等，成員包括蘇起、常務董事錢復、程建人、洪奇昌，以及淡江陸研所教授張五岳等人。

針對近來國共關係趨冷，是否存在黨主席吳敦義因素？蘇起受訪時表示，此行並未談及國民黨，但現在大陸採取「單向融合」策略，不希望藉助國民黨在內的任何中介團體，想直接向台灣民眾伸出手。

單向融合 招手台灣民眾

蘇起表示，大陸「惠台31條」就是最明顯例子，有大陸專家強調，這不是中共中央自作主張，而是集合馬政府時期台灣民眾向大陸反映的想法與建議。

大陸專家還透露，這是陸方第一次聚集跨部委29個單位共同研究討論推出。

蘇起指出，這是台北論壇繼2016年2月後，再度組團赴陸訪問。2年前民進黨剛當選，蔡英文尚未執政，大陸對蔡的評估沒那麼嚴格，但現在悲觀得多。2年來，看到蔡英文說一套做一套，口稱善意，實為惡行，反而跟美國越靠越近，大陸已很難相信其善意，雖未完全把門關上，仍可「隨時答卷」，但基本上已不抱持任何希望。

指九二共識 是定海神針

此外，針對陸委會主委陳明通此前引述友人說法，指連蘇起都不想再提「九二共識」，蘇起強調，這是陳明通錯誤引用別人的話。九二共識是台海的定海神針，因其模糊，彰顯出善意。對於大陸而言，「九二共識」是敬酒，「一中原則」是罰酒，民進黨給人的感覺是兩種酒都不吃。僵局只能持續，等到大陸翻牌、掀桌子那刻到來。屆時民進黨倒楣，但台灣民眾更倒楣。

(中國時報)

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