蔡執政2年 陸悲觀門未關！新聞透視－死抱川普大腿 台灣風險大增

美國總統川普。（美聯社）

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中國時報

近年來，陸美力量平衡逐步被打破，相較於反覆無常的川普政府，大陸在習近平領導下相對穩定可信，這也使周邊國家為自身利益，逐步改善對陸關係。一時間，除了台海，大陸周邊局勢似乎都呈現降溫狀態，這也使北京能花更多心力在台灣問題上。反觀蔡政府卻「逆勢而行」，死死抱住川普大腿不放，勢必為台灣前途帶來更大風險。

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蘇起昨指出，美陸力量平衡正被打破，但大陸並不悲觀，因為美陸不同於冷戰時期的美蘇，兩者是「你中有我，我中有你」，即使有衝突也能控管。

他說，大陸現在更關心台美關係走向，而非台灣內部變化。大陸已回到「經美制台」的策略，把美國搞定了，台灣就搞定。從涉台系統紛紛換上國際相關出身的人物就知道，現在大陸知台派已通通靠邊站。

事實上，美國政府高層正陷入空虛狀態，截至23日，總計658個高階職務中，還有52.1％尚未任命。加上川普正面對上任以來最大危機，包括「通俄門」調查、情色醜聞等，都使共和黨年底的期中選情堪憂。

反觀大陸，雖前幾年周邊出現四海連動緊張局勢，包括黃海的朝鮮半島、東海釣魚台、台灣漸進台獨、南海主權爭議等。但現在北韓核問題和緩、釣魚台領土爭端降溫、南海競爭也趨平靜。

其中一大原因是，相較於美國川普政府的高度不確定，習近平領導下的大陸更加穩定可信，是故，即使像日本、印度等不喜歡大陸的國家，也為自身利益，尋求與大陸緩和關係。

當周邊喧囂一處一處平靜時，不斷「蛙鳴」的台海成為北京關注焦點，未來勢必花更多心力處理。反觀台灣此時卻「逆向行駛」，在川普政府自顧不暇的情況下，仍緊抱著川普大腿不放，藉拉近台美關係不斷挑釁大陸。

美國屆時或可「拍拍屁股走人」，但台灣卻可能要獨自承擔大陸的怒火，這是台灣當局不得不思考的問題。

(中國時報)

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