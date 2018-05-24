兩岸簽和平協議 消除疑慮

2018年05月24日 04:10 中國時報 藍孝威 ／北京報導 ／北京報導

吳敦義兩岸論述

國民黨主席吳敦義提到「《憲法增修條文》的最終目的是國家統一」。大陸涉台學者認為，吳敦義說法只是「政治陳述」，中性描述對憲法理解；兩岸可藉由簽署「和平協議」，確保台灣可維持現有制度，消除台灣民眾對統一的疑慮。

北京聯合大學兩岸研究所所長朱松嶺認為，「政治陳述」和「政治決斷」是2個不同概念。「政治決斷」是指國民黨把國家統一寫入黨綱，黨主席並依照執行；而吳敦義的說法是一種「政治陳述」，是他個人對《憲法增修條文》的理解，說明對當前兩岸關係的一種態度。

外界認為，吳敦義表態等於「正式向台獨宣戰」，朱松嶺認為，這樣解讀似乎有些過頭，因為不管是馬英九或陳水扁、蔡英文，是否支持兩岸統一或獨立，都必須依照《中華民國憲法》和《兩岸關係條例》處理兩岸事務。

事實上，台灣有種輿論認為，台灣民眾不是不想統一，而是懼怕大陸強大，擔心在統一過程被吃掉。大陸應如何消除台灣人對統一的疑慮？除了推出具體的惠台措施外，大陸可以再多做些什麼，來贏得台灣人的信任？

華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯認為，走向統一是個複雜的過程，如果兩岸民眾能夠就「兩岸是一國、未來會走向統一」的基本認識達成一致，兩岸可以商談簽署「和平協議」，把彼此的立場說清楚，接著再來處理統一的問題。

包承柯表示，兩岸針對分治狀態達成的「和平協議」，確保雙方可各自維持現有的制度，不會損害台灣民眾的利益，損害的只是台獨分裂勢力的利益，可以有效化解「台灣被大陸吃掉」的疑慮。

包承柯表示，目前兩岸之間面臨最嚴峻的問題，就是台獨分裂勢力要破壞兩岸穩定，如果國民黨能和大陸攜手共同推進兩岸和平統一的進程，阻止台灣從中國分裂出去，把此目標作為國民黨的努力方向，兩岸之間和平統一的架構就會愈來愈有希望。

(中國時報)