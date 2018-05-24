台學者解讀 吳力撇獨台、華獨誤解

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中國時報
／台北報導

國民黨主席吳敦義22日提到《憲法增修條文》「最終目的是國家統一為原則」，罕見引述憲法對「統一」清楚表態。學者認為，吳敦義個性謹慎，這樣說法至少象徵國民黨在檢討目前的兩岸論述，「吳敦義在發出試探球」；也有學者認為，吳敦義因為「本土藍」身分，長時間被有心人士一直指稱「對兩岸統一缺乏熱情」，現在這樣的論述，除了可向對岸喊話，也力圖撇清「獨台」、「華獨」誤解。

文化大學政治系主任楊泰順認為，吳敦義這樣論述「是一個正確的方向」，「這個訊號不應該被疏忽」。他認為，以吳敦義政壇老手身分，如沒有一套完整說法，不會放出這樣訊息，畢竟他不是一個容易失言的政治人物。

楊泰順分析，國民黨在2014、2016年敗選，當時被指責的諸多理由之一，就是馬前總統「不統、不獨、不武」，被不少支持者認為不夠明確，「即使馬英九再回來（執政），大陸也不會接受」，因為這種說法已經被民進黨搶走了，他認為，目前大陸最多接受到「九二共識」。

楊泰順分析，吳敦義當天談話，是藉由提到過去時空背景，帶出調整論述立場的可能，「他應該是經過評估當前兩岸形勢後，覺得講這個話，希望國民黨能持續扮演兩岸和緩的角色。」

文化陸研所所長龐建國認為，吳敦義在兩岸論述一直採取較保守立場，難免引起有心人士作文章或誤解。可是，吳的基本立場很清楚，除「九二共識」外，認為站在台灣現階段大多數民眾接受情況下，連結上「一中各表」，「這是他的堅持」。

龐建國認為，即便吳敦義和馬英九都講「九二共識、一中各表」，但在有心人士聽來感覺就有差異，一是因吳「本土藍」身分，屢被質疑是否「對兩岸統一缺乏熱情」。他認為，吳日前這樣表述，是對兩岸關係做出更積極的表述方式，不但向對岸喊話、表達立場，也試圖去化解那些說他「獨台」、「華獨」的攻擊和誤解。

(中國時報)

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