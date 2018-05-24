解除制裁中興 美擬重罰391億元

2018年05月24日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰休兵，美國將對中興通訊網開一面，美國總統川普於當地時間22日在白宮與南韓總統文在寅舉行會談前表示，作為對大陸通信設備巨頭中興通訊（ZTE）解除制裁的替代方案，「正在考慮巨額罰款，可能會是13億美元（約合391億新台幣）」。他還要求中興更換管理層。

日本共同社報導稱，美國商務部4月以中興違反對北韓及伊朗的出口限制為由對其發動制裁，禁止美國企業在7年間向中興出口零組件等。中興因此陷入經營危機，不得不暫停智慧手機的部分銷售。

川普指出，解除對中興制裁「是大陸國家主席習近平提出的要求」。他還稱「中興從美國企業採購了大量零組件，如果讓其倒閉將會對美國企業造成重大損害」，對於解除制裁態度積極。他透露說，為解除制裁「正在與陸方磋商，但尚未達成協議」。

報導稱，美國商務部長羅斯計畫最快下周訪陸，與陸方展開最後階段的經貿磋商。據路透社報導，美國可能最早在羅斯訪陸前決定解除對中興的制裁。

不過，美國反對解除制裁的國會議員不在少數。他們試著阻止川普放寬對中興的懲罰。執政黨共和黨參議員盧比奧22日發推文稱，「若解除制裁，則意味著川普政府向大陸投降。」他認為，為了防止中興從美國政府和企業竊取機密，應該繼續嚴厲制裁。

(中國時報)