不再痛 女童走了 姨丈收押

被姨丈施虐的5歲女童昨天因心肺衰竭辭世。圖為彰化縣長魏明谷在彰基副院長周志中陪同下探視重傷的女童。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣5歲小妹妹被楊姓姨丈打爆頭、腦出血，全身瘀青、肛裂，經開刀搶救，仍陷入全身休克，23日下午4點37分心肺衰竭過世。阿嬤與母親在側陪伴並為她穿上美麗衣服，醫護、社工含淚，「不再痛了！在天上要當快樂小天使」；檢方也將24歲楊嫌改以殺人罪嫌聲押獲准。

這次虐童案，讓長期處理家暴的醫護人員也「不忍卒睹！」彰基副院長周志中表示，小妹妹21日凌晨到院，頭部疑似遭鈍器重擊而腦出血，緊急開腦取出血塊，但因被打得太慘，不僅全身瘀青紅腫、破皮，還發現了肛裂。

女童肛裂 檢體送驗

彰基副院長周志中指出，小妹妹肛門括約肌鬆弛，內有血絲，可能是異物侵入、遭遇性侵，或是打得太嚴重，造成神經休克脫肛出血，檢體已經送彰化縣警局婦幼隊。

小妹妹從出生就沒有完整家庭，生母17歲未婚生產，去年結婚另組家庭，生父也另外交了女友；孩子託給結婚未生育的姊姊和姊夫照顧，且經濟並情況不好，24歲楊姓姨丈也是靠打零工和資源回收維生。

「絕對不是意外！」小妹妹22日凌晨1點休克，送到南彰化1家地區醫院救治，醫護人員通報社工，社工也傻眼；彰化縣社會處緊急轉請彰化地檢署依兒虐、家暴案偵辦。

彰化地檢署襄閱林漢強表示，從小妹妹全身布滿新、舊傷痕，以及醫師診斷報告與阿姨證詞，鎖定楊姓姨丈涉嫌重大，且有串證及逃亡之虞，以殺人罪嫌聲請羈押獲准。

下手殘忍 社工氣憤

「小妹妹，妳不再痛了！」社工員看到小妹妹的慘狀，相當不可思議，孩子這麼小，生前到底是經歷了怎樣的對待？一心想替她找出凶手出一口氣，「怎麼有人下得了這麼重的手？」

小妹妹送醫搶救，和死神搏鬥2天1夜走了！媽媽也難過無語，醫護人員傷心表示，「下輩子好好重新來過」。最後在家屬同意下含淚拔管，祝福小妹妹到天國當個快樂的小天使。

(中國時報)

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