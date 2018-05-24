中火煤倉採購爆弊 台電澄清

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中國時報
／綜合報導

最新一期《周刊王》報導指出，台電辦理金額高達150億元的台中發電廠供煤改善工程暨棚式煤倉採購案，爆發綁標圖利疑雲，且台電大幅降低安全規格，恐有發生塵爆的公安疑慮。對此，台電回應，棚式煤倉屬於封閉式，規格都通過環差審查且符合消防法規，安全沒有問題。

《周刊王》報導指出，金額高達150億元的台中電廠供煤工程與煤倉採購案，在去年流標後，台電今年4月變更、修改工程設計規格再度招標，但沒有在相關文件上載明上級機關核定文號，違反政府採購法相關規定。

此外，台電變更後的版本，大量減少土建、機電各項工作介面規格，可能使建物支撐強度變弱、不銹鋼板材質劣、頂蓋保溫層取消、緊急發電機數量減半，一旦氣爆，造成的危害與傷亡程度絕非一般粉塵氣爆可比。

另外，台中火力發電廠還將來自多國的煤全都儲放在兩個煤倉內，混煤又最容易導致氣爆，兩座煤倉間也沒設安全間距，一旦氣爆將使整個大台中地區、甚至整個台灣西部地區都暴露在PM2.5的災難中。

因此，台電後來的變更，被質疑是涉及圖利特定廠商的不當變更規畫、招標，違反政府採購法第6、46、88條規定。

台電的工程顧問公司、世曦工程顧問表示，選用棚式煤倉是因為幅員夠大，可以使用好維護、價格較低的棚式，且按國內消防法規，密閉式建築還是有通風系統，加上氣體、溫度等相關監測措施，配套非常嚴謹，不會有粉塵氣爆疑慮。

至於外界質疑降低標準是為綁標，台電營建處計畫經理葉英傑表示，標案並無降低規格，而是調整設備數量，在符合安全法規標準下，考量預算將部分設備的數量減量。台電也強調，除了參考國內消防法規，也參考美國火力發電廠相關標準，煤倉設備都符合規定。

(中國時報)

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