屏東憨男騎到台北 為剝皮妹贖身

2018年05月24日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

北市中山警分局前晚針對轄內兩家剝皮酒店大掃蕩，直搗酒店call客機房，將機房人員、酒店小姐、少爺、幹部共91人統統帶回釐清案情。警方發現，有火山孝子從屏東騎機車至台北被小姐騙錢，家人報案請警方勸說，仍執迷不悟。訊後移送10名嫌犯，全案擴大偵辦中。

警方獲報指中山區林森北路、長春路口「林森會館」、「百麗」酒店，另設call客機房，盜用網路正妹照片，亂槍打鳥加男客LINE，扮演楚楚可憐的酒店小姐，吸引男客到店消費並帶小姐出場，甚至花大錢「贖身」，對男客剝皮詐騙；有些人甚至連手都沒牽到，已經砸下大把銀子。

其中1名屏東男子月前騎了5小時重機車到台北，要幫在剝皮酒店上班的女友「萱萱」贖身，家人認為有異報案，警方趕至酒店苦勸，但男子不願相信，還告訴員警，「贖身若是幾10萬我可以負擔，上百萬就沒辦法了。」最後警方找到酒店妹，親口告訴男子：「我是騙你的。」男子才心碎離去。

另名科技業宅男報案稱，某天有名正妹加他LINE並表示在酒店上班，希望他前往消費增加業績，僅要低消8000元即可；他到店後，女子又告訴他，怕上股東桌會被灌酒，希望他能花2萬6000元買全場。宅男上鉤後，女子不斷以家人癌症、希望能贖身上岸等藉口，「連環騙」哄走200多萬元。

酒店39歲毛姓負責人向警方辯稱，絕無教唆機房成員以「男女感情曖昧」方式誘騙被害人上門消費，小姐以各種名目詐騙均係小姐個人行為，非公司授意。

警方指出，2家剝皮店至少經營1年，曾在他處營業遭查獲，1年來詐騙所得數千萬元，有人連老婆癌症化療的醫藥費都全數被騙走。店家若發現客人揚言報案，還會自認理虧讓小姐「分期」償還，警方因此認定該酒店涉嫌詐騙，目前已有10人報案，將擴大清查有無其他被害人，並追查綽號「香港仔」的幕後主嫌。

(中國時報)