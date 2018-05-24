郭冠英：難道連評論的權利都沒有

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中國時報
／台北報導

南韓人氣女團TWICE20日在首爾巡演，來自台灣的團員周子瑜準備用中文致詞前情緒激動落淚，讓許多粉絲心疼。事後前新聞局駐外官員郭冠英發文質疑有甚麼好哭？郭的言論一出被部分網民圍剿痛批，對此郭解釋，他只是覺得這種「哭團」很好笑，難道他連反對的權利都沒有？

TWICE團員在終場前發表感言，周子瑜先用韓文，準備用中文時突然有台灣粉絲在台下用中文大喊「子瑜加油」，讓周子瑜情緒激動，哭了1分鐘，平復後才用中文說「謝謝你們，我愛你們，謝謝你們的支持」、「很努力地為我們加油，謝謝！以後也會努力的，謝謝」。

郭冠英22日在微博質疑「歹丸的賤人真多，看到他們自己的嘔像，為了說中文而大哭，他們看了都想跟著哭」。接著批評周子瑜「妳哭什麼？是中文不會講？還是蔡茵文（蔡英文）沒讀稿機」。

郭冠英此言一出，在網路上遭到不少抨擊。昨日郭冠英受訪時表示，他寫那篇微博，一開始是因為看到自由時報又在攻擊黃安用健保，決定聲援黃安，寫之前又想起周子瑜這件事，所以在前面提了對周子瑜此事的看法。

郭冠英表示，他當然知道周子瑜不是為講中文哭，而是要用中文感謝台灣來的粉絲而哭，而且該團韓日團員都有哭，他那樣寫只是認為這種「哭團」很好笑而已。這本來就是評論流行文化的一個意見，怎知會觸痛玻璃心？

郭冠英也解釋，他主要批評的是怎麼會有這麼多人跟著周子瑜哭，到底在哭什麼？難道周子瑜參加的是北韓文工團，受了多少恐怖虐待訓練才出人頭地？至於周子瑜13歲就去南韓打拚，離鄉背井，「很多小留學生去美國也是如此」。

(中國時報)

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