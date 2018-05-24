公文牛步 柯P轟乾脆別申請

2018年05月24日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市申請外牆剝落整建要花兩年，市長柯文哲直言「乾脆不要申請」。（郭吉銓攝）

台北市申請外牆剝落整建的程序竟然要花兩年!大安區和安里長張正雄抱怨，許多大樓外牆磁磚嚴重剝落，向建管處提出4萬元修繕補助，金額太少，都更處補助最多可達1000萬，只是光跑程序就要耗費2年，改善進度根本牛步；市長柯文哲聽聞不滿炮轟，直言「花2年乾脆不要申請」，答應討論整合補助案。

老舊大樓磁磚鬆脫剝落嚴重，下起「磁磚雨」砸傷人的意外層出不窮，不少大樓就用保護網罩起來，遠遠看就像是蜘蛛網般，影響市容觀瞻。

保護網 影響市容觀瞻

張正雄昨在柯文哲主持大安區里長座談時指出，北市大樓裝設保護網的情況隨處可見，蔚為奇觀，曾有外國人來參訪，問他網子是幹麼用的，誤以為是在抓鳥，令他啼笑皆非。

他說，建管處訂定外牆剝落修繕補助費用要點，10年以上的建物若有外牆剝落情況，可以申請修繕補助，每棟上限4萬元，但4萬元根本於事無補。

至於都更處雖也有「老屋拉皮」更新補助，每案核准補助額度上限最高有1000萬元，但張正雄抱怨，光跑申請程序就要花2年，時間非常冗長，申請完成後居民早已人事全非，恐怕會引起糾紛。

市長怒 要求盡快整合

北市都發局對此強調，建管處補助的4萬元屬於緊急修復補貼，都更處的老屋拉皮包括外牆修繕、結構補強或增設電梯。但柯文哲不滿炮轟，補助申請時間需2年乾脆不要申請，要求局處先了解為何補助流程需要花到2年，答應研議整合2個補助方案。

此外，北市議會昨進行「台北市建築管理自治條例」第31條之1草案三讀會，通過後，建築物外牆一旦經診斷認定有公共安全疑慮，建管處應通知建物所有權人限期改善，若未完成將處6萬元以上10萬元以下罰鍰，但最後因在場議員人數不足，主席宣布散會。

(中國時報)