核一除役卡卡 台電提訴願

核一乾式貯存設施在新北市府不核發水保許可下，一卡便是4年，眼見核一今年底將除役，相關準備工作迫在眉睫，台電23日向農委會遞狀提出訴願。（新北市消防局提供）

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中國時報
、吳岳修／綜合報導
改建中的三鶯大橋，將先增設匝道橋，讓人車分流。（陳俊雄攝）

核一乾式貯存設施在新北市府不核發水保許可下，一卡便是4年，眼見核一今年底將除役，相關準備工作迫在眉睫，台電23日向農委會遞狀提出訴願。新北市府則指出，核一乾式貯存設施存放高階核廢料，具有高度放射性，台電送審資料未依專業審查意見補正，新北市府因此不予核定。

台電認有違正常程序拖延

台電主管表示，台電深知乾貯設施地點水保的重要性，更注重大台北地區對乾貯設施安全疑慮，即便乾貯場地並非位於土石流潛勢區，台電仍願意進行土石流調查，歷經4年多努力，卻遭新北市府以「審查時程刻意延宕」、「提出超過學理專業的意見」、「一再重覆審查意見」及「立場前後矛盾」四招卡水保許可，共退件13次，至今無法獲得核可，有違正常程序明顯刻意拖延。

台電發言人徐造華表示，乾貯設施是核一除役的起手式，遲未通過，將影響非核家園推動時程。台電副總經理蔡富豐更直言，訴願不行就打訴訟，核一如無法完成除役，台電有失職守。且用過燃料棒若不移出用過燃料水池，必須維持補水、緊急電力等設施，將有潛在風險。

李四川指核廢料選址未定

新北市副市長兼核安監督委員會主任委員李四川說，核一乾式貯存設施存放高階核廢料，具有高度放射性，與一般廢棄物不同，影響所及並非只有新北市4百萬人口，還包括台北、基隆等大台北地區7百萬市民，一定要審慎處理，不容許一點風險出現。

李四川質疑，台電對核廢料集中貯存場或最終處置場的選址，至今沒有具體進度，也讓新北市民擔心如果讓台電在核電廠內就地貯放核廢料，最後會不會又變成「暫存變成永久」？新北市府跟市民都有一樣的顧慮，呼籲中央應提出核廢料集中或最終處置的方案，讓市民遠離核災威脅。

(中國時報)

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