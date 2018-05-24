徐耀昌忙內戰 徐定禎獲奧援

2018年05月24日 04:10 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

民進黨禮讓的無黨籍縣長參選人徐定禎，認為如果劉政鴻參選，他不盡然就漁翁得利。（陳慶居攝）

下屆苗栗縣長選舉，國民黨現、前任縣長內訌，黨中央聞訊隔空降溫，獲徵召競選連任的徐耀昌，25日將在黨內輔選會報中回應前縣長劉政鴻有關財政虧空的爭議。綠營方面，客家聯盟協會出面力挺的無黨籍參選人徐定禎保守表示，若劉投入選戰，不盡然就能漁翁得利。

安撫劉 徐簡報施政

劉政鴻拋出徐耀昌未於1個月內澄清縣府財政問題，不排除脫黨回鍋參選，掀起黨內風暴，國民黨中央黨部高層22日傍晚緊急和劉溝通，縣黨部另於25日的輔選會報中，安排徐耀昌向黨內同志簡報施政成果，同時也針對引發劉政鴻及劉派人馬不滿的財政問題完整回應。

徐耀昌23日為全國身障運動會代表隊授旗後表示，選舉到了，選舉語言比比皆是，對劉前縣長所言，均予高度尊重。他說，希望大家相忍為國，尤其現階段執政當局的施政被詬病，國民黨正急起直追下，沒有分裂的本錢，希望團結和諧再創藍大於綠的局勢。劉政鴻則透過幕僚李京勳表示：「我們靜待國民黨中央與徐耀昌的善意與誠意！」

綠營方面，台灣客家聯盟協會在銅鑼天后宮舉行「一定真心」記者會，由協會理事長陳明真、客委會副主委楊長鎮、客家部主任周江杰及中部辦公室副執行長吳宜臻等人，推薦民進黨禮讓的縣長參選人徐定禎。

藍內訌 綠否認得利

對藍營內鬨可能有利綠營選情，但徐定禎說「不盡然」，不能單從坐收漁翁之利角度看，畢竟苗栗盤勢異於其他縣市，劉政鴻在地方有許多子弟兵具一定實力，徐耀昌擁現任行政優勢，自己還是最苦戰的。

(中國時報)