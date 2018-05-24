彰縣綠能稅收 補助學童午餐

2018年05月24日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府恢復營養午餐全免，引起政治炮火，議員們紛紛質疑綠能收入足夠支應？不知綠能印花稅只有1104萬元入庫，未來收入是怎麼計算？彰化縣政府表示，第2桶綠金在22日又已進帳4760萬元；魏明谷指出，優先照顧縣內學童，免費提供營業午餐兌現有機食安。

財源穩定 分階段照顧縣民

彰化縣地方稅務局表示，縣府推動綠能政策積極招商，希望申請籌設再生能源發電廠之公司或行號應設籍於彰化縣，衍生地方稅均應於縣內申報繳納，落實「取之於彰化、用之於彰化」之回饋精神。

地方稅務局說，綠能招商簽訂合約應繳的印花稅，繼今年1月第1桶金1100萬餘元入庫以來，相關工程已陸續訂約，離岸風力發電第1期計畫，示範風場新建工程合約249.9億元；第二桶印花稅4760萬元已進帳，累計工程印花稅收共已入庫6120萬餘元。

綠能招商 估稅收最高75億

魏明谷表示，財源穩定前提下，重視學童教育，決定將推動綠能的成果，優先用在照顧學童營養上。未來這些增加的綠能稅收，第一會先照顧孩童，第二照顧長者，第三是教育建設，第四是交通建設，縣府的綠金收入規化分階段的建設，讓縣民「走路有風、頭頂有光」。

議員們則指出，並非反對營養午餐，但當初只為省2億元，卻增加學校作業行政糾紛不斷，刀揮得太快，選舉到了才緊急全面恢復，不免讓人質疑債務問題。

縣府強調，綠能招商投資高達1.29兆元，初估未來4年，施工期間將有20到40億元印花稅收入，第5年開始營運將有38到75億元營業稅收。

(中國時報)