彰縣綠能稅收 補助學童午餐

彰化縣政府推綠能政策第2桶地方稅綠金進帳4760萬元，縣長魏明谷表示優先照顧縣內學童。（吳敏菁攝）

友善列印
中國時報
／彰化報導

彰化縣政府恢復營養午餐全免，引起政治炮火，議員們紛紛質疑綠能收入足夠支應？不知綠能印花稅只有1104萬元入庫，未來收入是怎麼計算？彰化縣政府表示，第2桶綠金在22日又已進帳4760萬元；魏明谷指出，優先照顧縣內學童，免費提供營業午餐兌現有機食安。

財源穩定 分階段照顧縣民

彰化縣地方稅務局表示，縣府推動綠能政策積極招商，希望申請籌設再生能源發電廠之公司或行號應設籍於彰化縣，衍生地方稅均應於縣內申報繳納，落實「取之於彰化、用之於彰化」之回饋精神。

地方稅務局說，綠能招商簽訂合約應繳的印花稅，繼今年1月第1桶金1100萬餘元入庫以來，相關工程已陸續訂約，離岸風力發電第1期計畫，示範風場新建工程合約249.9億元；第二桶印花稅4760萬元已進帳，累計工程印花稅收共已入庫6120萬餘元。

綠能招商 估稅收最高75億

魏明谷表示，財源穩定前提下，重視學童教育，決定將推動綠能的成果，優先用在照顧學童營養上。未來這些增加的綠能稅收，第一會先照顧孩童，第二照顧長者，第三是教育建設，第四是交通建設，縣府的綠金收入規化分階段的建設，讓縣民「走路有風、頭頂有光」。

議員們則指出，並非反對營養午餐，但當初只為省2億元，卻增加學校作業行政糾紛不斷，刀揮得太快，選舉到了才緊急全面恢復，不免讓人質疑債務問題。

縣府強調，綠能招商投資高達1.29兆元，初估未來4年，施工期間將有20到40億元印花稅收入，第5年開始營運將有38到75億元營業稅收。

(中國時報)

徐耀昌忙內戰 徐定禎獲奧援 高思博掛保證 退超徵房屋稅

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。