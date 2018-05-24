高思博掛保證 退超徵房屋稅

2018年05月24日 04:10 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

前政務委員高思博將代表國民黨參選2018台南市長選舉，他23日隨即在台南舉行記者會，向市民報告為何參選市長。高思博說，台南縣市合併升格，8年來民進黨在這裡建立新威權，他要挽救台灣、故鄉沉淪的命運。如當選市長，將糾正違法超徵的房屋稅，也反對強拆民房等暴政。

批綠造就超級大市長

針對在野整合問題，高思博指出，大家的想法有些共同點，也有些不一樣，票源有些重疊，但重疊多少很難講，需要發展一陣子才能論斷。至於如何團結整合及溝通，他委由市黨部進行。自己現階段的重點，就是全力拉抬知名度與市民的肯定。

昨天上午高思博在全美戲院舉行參選聲明記者會時，重炮批評民進黨靠台南執政20年，卻逐步瓦解在地制衡；尤其藉縣市合併升格，一舉將資源權力集於市府，造成無法無天的「超級大市長」，使台南市成為新威權的核心，此一模式正被努力推廣到全國，讓全國人民受不了。

高思博認為，在民進黨執政者傲慢心態下，台南的市政表現在6都全面落後，多項指標更敬陪末座，民進黨欠台南民眾一個公道，他要替鄉親討回公道，讓台南重回好成家的傳統。

提3大新政主軸

至於如何做到？高思博也提出3大新政主軸：第1是錢、權、人才下放第一線，高度重視「區」的功能；第2點是撐起老幼、維護家庭價值。在高齡化、少子化的大趨勢下，將透過法規鬆綁與民間支持，全力開展公共托老托幼事業，讓年輕人安心拚事業；第3點是以市民在台南「好起家」為施政目標，全力發展經濟，將繁榮溪北、擴大台南市的蛋黃區，並利用交通路網的重新規畫與建設，打造大台南1小時生活圈。

高思博強調，台南的價值是「重傳統、講是非、顧家庭」；這是一個挽救故鄉和台灣的機會，是一個可以直指新威權心臟的機會；他還承諾如果當選市長，第一件事情就是糾正違法違憲的超徵房屋稅，把前政府搶來的錢還給百姓，絕不濫權、違法從市民口袋徵收一塊錢，也絕不會強拆民房，或假借區域規畫剝奪市民的生計。

(中國時報)