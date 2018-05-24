異位性皮膚炎 漂白水泡澡有效

2018年05月24日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

高市17歲少女從小受異位性皮膚炎困擾，發作時全身皮膚搔癢抓到破皮，經口服抗組織胺、外用類固醇藥膏，甚至口服免疫調節劑效果都不佳，到高醫接受漂白水泡澡療法症狀才改善，高醫皮膚科醫師陳盈君說，去年起先後為30名患者治療，約60％患者症狀獲改善。

歐美國家行之有年

高醫皮膚科主治醫師陳盈君說，自2009年美國芝加哥西北大學兒童皮膚科就發表以漂白水泡澡治療異位性皮膚炎兒童的研究，近幾年陸續在世界都有醫學專家提出相關論文，在美國、歐洲及台灣皮膚科醫學會均列入治療指引內，漂白水泡澡在歐美國家治療異位性皮膚炎已是行之有年的治療之一。

陳盈君說，去年起高醫收治30名對傳統治療效果不佳的嚴重異位性皮膚炎患者住院一天，以漂白水泡澡，近20名患者搔癢症狀獲改善，且沒有想像中灼熱、刺激等不適感，她建議嚴重患者經過皮膚科醫師的正確診斷及教導下，才可以嘗試在家裡用漂白水泡澡。

1cc加1公升清水

高醫皮膚科團隊還發現，患者以漂白水泡澡後，皮膚酸鹼值（PH值）會從鹼性變回弱酸性，皮膚水分流失值下降，不但沒有破壞皮膚原來的屏障功能，反而改善有缺陷的皮膚生理機能，對抓破皮難癒合的傷口，泡過漂白水後傷口很快就會癒合結痂，皮膚變得更光滑。

陳盈君說，漂白水泡澡治療異位性皮膚，需使用含次氯酸鈉5％的漂白劑用溫水稀釋1000倍，即1cc漂白水加入1公升清水，讓病人頸部以下浸泡在濃度0.005％（50PPm）的漂白水10分鐘，每周浸泡2次，半個月後搔癢症狀可獲改善。

(中國時報)