華航花博機艙亮相 萌虎登場

花現台中彩繪機─花博機艙亮相，空姐展示各種可愛的周邊產品（小圖），台中市長林佳龍（右圖中）、華航集團董事長何煖軒（左二）登機體驗。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

花博機艙亮相！「花現台中」彩繪機自2015年底啟航後，載客量已達32.3萬人次，成功行銷台中世界花博；23日加碼打造「花博機艙」，13項商品結合石虎設計十分吸睛。6月14日起華航更推出台中與東京對飛班機，希望吸引更多遊客來台中逛花博。

花博機艙發表會23日在台中國際機場熱鬧登場！台中市長林佳龍、華航集團董事長何煖軒、台中市觀旅局長陳盛山、華航總經理曹志芬共同主持，台中航空站主任張瑞澍、台灣石虎保育協會理事長陳美汀等共襄盛舉。

林佳龍表示，華信結合花博推出彩繪機，大力向國際行銷台中世界花博；「花現台中」彩繪機已吸引32.3萬人次搭乘，花博機艙有布置可愛的石虎，小朋友一定會很喜歡；台中直航東京將於6月14日登場，是國際觀光的重大突破。

何煖軒指出，華航去年1月在台中成立分公司，就是希望把台中作為發展重點區，新闢國際航線非常不容易，期待未來新航線能飛得更成熟。

「花現台中」彩繪機從頭墊紙、枕頭套、空服員圍裙、頸枕、行李束帶等13項紀念品，結合花博吉祥物石虎的活潑設計超吸睛；還有虎爸扮成機長、虎媽扮成空姐的可愛模樣，來虎更化身成空服員進行走秀。

華信航空表示，花博機艙一系列的可愛周邊商品，將讓旅客一登機就可提前感受到花博繽紛熱鬧的氣氛。

(中國時報)

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