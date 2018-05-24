不接受勸退 陳子敬選到底

2018年05月24日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

國民黨中常會通過提名前政務委員高思博參選台南市長，無黨籍、前台南市警察局長陳子敬是否接受整合，受到關注；陳子敬23日表示，不考慮再與高做民調、也不接受勸退，主張「小雞選母雞」，強調勤跑基層，深諳民眾對藍綠都反彈，「我是最適合當台南市長的人選。」

高思博在初選民調勝出後，國民黨台南市黨部主委謝龍介22日晚間邀陳子敬會商，面對國民黨提出作二階段民調，陳子敬接受電台專訪指出，民調僅供參考，目前與團隊主張參選到底，凸顯在野整合難度高。

陳子敬說，國民黨雖有意讓他與高思博再進行民調，但支持者都一再提醒他，民調可以操作，萬一被做掉很冤枉，尤其個人對上政黨，因此，目前和團隊決定參選到底，也不可能接受勸退。

他說，想選台南市長的包括他、高思博、林義豐、前台聯立委許忠信跟民進黨提名的黃偉哲，他應算是最了解台南的人，「鹿死誰手很難講」，加上選民對藍綠兩黨惡鬥反感，民進黨已經不可能再躺著選。

陳子敬也提議「讓小雞選母雞」，由最了解選民的黨籍市議員投票選出誰該出線，他說，前晚跟謝龍介碰面也已提出這個建議，但會商仍無共識，僅確認「保持未來可以協調整合的空間」。

陳子敬表示，生涯規畫本無選舉這件事，前年退休後，本來想回鄉種芋頭，但卻陸續有朋友勸進、國民黨高層約見等，認為在野沒有能與執政黨抗衡的人選，因其長期在台南服務，被視為比較「接地氣」，他也曾要求不要答應參選後，國民黨又找來空降人選，「結果今天又是這種局面」。

「選舉不是弄幾個廣告看板，還是上上媒體節目，你不去看人民的需要、基層痛苦，即便當選，也不懂老百姓需要的是什麼。」陳子敬左批國民黨長期未深耕台南，「沒蹲點經營，每次選輸就跑，等到要選了才空降。」也右貶民進黨，「前立委許忠信參選，可能源於選民對黃偉哲的不信任。」

他也評估高家班雖仍有舊勢力，但因長期未耕耘台南，對台南影響已式微。他認為，過去國、民兩黨惡鬥，招致民眾反感，反而是無黨勢力崛起，這也是他評估自己有勝算的空間。

(中國時報)