鄭朝方盯新豐垃圾 邱鏡淳擬解決方案

2018年05月24日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣垃圾堆置問題嚴重，尤其新豐掩埋場因靠近海岸，海風一吹、惡臭四溢，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方23日關心垃圾堆置問題，眼看黏蠅版密密麻麻蒼蠅，承諾若未來上任，將透過區域治理平台的方式，協調各區域焚化爐歲修的時間，解決縣內垃圾問題。

鄭朝方指出，現今台灣焚化爐並非數量不足，因目前全台共有26座焚化爐，扣除沒有營運的台東、雲林2座，按環保署統計，營運中的24座焚化爐每年可以處理650萬噸垃圾，量能遠高於全國的家庭垃圾總量420萬噸，因此目前焚化爐數量是足以因應，重點在焚化廠如何管理調度。

新竹縣政府回應表示，縣長邱鏡淳多次拜會環保署長李應元，同時拜會新竹市與苗栗縣，向中央及有焚化爐縣市請求協助。目前新竹市焚化爐每日協助焚燒150公噸垃圾、苗栗每日協助焚燒60公噸垃圾，並積極與各鄉鎮溝通，每周進行掩埋場消毒至少3次，

另外，縣府目前正朝興建自有廢棄物處理設施方向而努力，短期包括爭取垃圾焚化廠協助去化量能、廚餘場翻修、積極尋覓循環經濟創新產業用地、辦理堆置垃圾打包減容計畫等等。中長期做為包括興建機械全分選廠、打造循環經濟創新產業園區，積極開發各類廢棄物回收再利用，使廢棄物進入全循環經濟體系，也藉此謀求垃圾自我解決及跨區處理合作互惠，資源共享效益。

(中國時報)