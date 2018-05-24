水林長青食堂餐餐吃鮮魚

雲林縣水林鄉後寮社區長青食堂23日啟用，為了讓老人家吃出健康，社區志工隊成員每天清晨2點就到魚市場採購魚貨，每餐有魚有肉，老人家很滿意。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣水林鄉後寮社區長青食堂23日啟用，主辦單位為讓老人家吃出健康，每餐特別供應魚料理，藉由多吃魚補充優質蛋白質、豐富維生素、不飽和脂肪酸，用食物打造長青又健康的銀髮樂園。

水林鄉因年輕人口嚴重外流，老年人口比例偏高，各社區為了照顧老人家，紛紛成立長青食堂讓老人家共餐，後寮社區長青食堂23日由雲林縣長李進勇、社區發展協會理事長陳正龍、志工隊長王連修等人共同啟用。

陳正龍表示，後寮社區以安全、健康食材為訴求，主打健康魚料理，社區志工隊的成員為了購買最新鮮的魚，每天清晨2點便到魚市場採購，就是希望讓老人家不僅能夠吃飽，更能夠吃出健康來。

志工隊長王連修說，他之前經營餐廳，因此知道如何購買價廉物美的魚貨，加上地方社團與縣議員蔡岳儒、蔡孟真、黃文祥等人都會捐助食材，食堂才能截長補短，每餐提供新鮮的魚料理給老人家享用。

李進勇指出，雲林縣截至2018年3月已開辦47多處長青食堂，用餐日每天有超過3000名長輩在各社區共餐，長青食堂是真正符合雲林縣內老人家需求的政策，不但可讓老人家獲得足夠的營養，並且能幫助長輩們活出健康與快樂。

縣政府說，雲林縣是農業首都，近年來青壯年人口持續外流，再加上少子化衝擊，雲林縣已是全國老化第2高縣市，是名副其實的老人縣，打造具有特色的長青食堂，將是未來縣政的重點之一。

(中國時報)

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