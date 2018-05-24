青銀共創職人體驗 邀長者圓創業夢

屏東縣政府勞工處辦理「青銀共創職人體驗」，提供20個名額到10間店家體驗職場。高年級生在年輕店長指導下，學習如何沖咖啡。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

屏東縣政府勞工處舉辦「青銀共創職人體驗」，邀請長者重返職場，共有10間店家包括民宿、咖啡店、飲料店、餐廳等不同職業，讓長者一圓年輕創業夢，尋得職業第二春及生活重心，共有20個名額，歡迎50歲以上長者報名。

今年青年學院邀請10間店家提供工作機會，讓長者到店裡工作一天半，體驗不一樣的職業經驗。10間店分為觀光旅遊、農場、餐飲3大類，體驗地點涵蓋整個屏東縣，讓長者可以就近參加。

觀光類包括恆春超人家族旅遊工作室、滿州竹安莊、枋寮枋客文旅，提供旅遊接待、民宿老闆體驗；農場類包括麟洛茂和農園、佳冬郎來了咖啡農莊，提供有機種植、咖啡園體驗；餐飲類包括屏東市塔斯咖茶咖啡館、雁行咖啡、Lili手作烘焙早午餐，及長治三魚一羊簡餐、潮州濰客早午餐，提供餐廳服務體驗。

屏東縣副縣長吳麗雪說，現在醫療環境改善、平均壽命延長，許多人退休都很健康，也都還有能力工作，能夠再回職場，代表對工作有熱忱，也有人可一圓年輕時創業夢，也能以豐富的人生閱歷傳承給店家。

枋客文旅協理陳柏安說，希望可藉由在地長者，帶遊客進行枋寮深度旅遊；三魚一羊簡餐店長余至傑說，目前店裡沒有年長店員，希望藉由他們的經歷，讓店的氛圍更豐富。

(中國時報)

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