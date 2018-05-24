台大雲林分院 開Ｃ肝外展門診

雲林縣C肝病患比率高於全國，台大雲林分院為找出更多符合健保治療的病患，主動下鄉到元長及大埤鄉衛生所看診。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣2016年 B、C型肝炎篩檢， C型肝炎陽性率12.3％， 高於全國平均，其中元長鄉和大埤鄉盛行率高達15％，是雲林縣之冠，台大雲林分院選擇這兩鄉進駐衛生所，針對C型肝炎患者看診。

健保署南區業務組林淑華表示，雲林縣的B型、C型肝炎盛行率高且交通不便，台大雲林分院提出外展門診申請案令人感激， 台南市與嘉義縣也開始追著做。

台大雲林分院長黃瑞仁表示，雲林縣老弱婦孺眾多，幅員遼闊交通不便，若只在大醫院體系中等待病人就醫，控制肝病的功效不大。

黃瑞仁表示，台大醫師願意從台北到雲林看診已不容易，內科部主任陳健弘、肝膽腸胃科主任徐士哲主動走出醫院到偏鄉服務，解決病人到不了醫院的困境，精神更令人敬佩。

陳健弘表示，C肝新藥治癒率96.66％非常高，但核准門檻也高，100個C肝病患只有10人能通過，即使如此，還是盡力找出符合健保治療的病患。

他表示，雲林縣C肝治療障礙是病患不知道、不想來、來不了、無人醫、不持續，外展門診一次都要出動6個醫護，成本怎麼算都不划算，可說是做功德的。

台大雲林分院的C型肝炎外展門診為避免引起基層醫療醫師反彈，僅限於C型肝炎診療，不看其他門診，也並非篩檢站。元長鄉衛生所門診時間是每星期二上午，由陳健弘教授親自看診；大埤鄉衛生所是每星期三下午，由徐世哲看診。

(中國時報)

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