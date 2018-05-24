疑包庇電玩 林園大寮所巡佐遭搜索

2018年05月24日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高巿警林園分局大寮所歐姓巡佐23日遭檢調搜索帶回，懷疑他3年前在中庄所與當地劉姓電玩業者有不當接觸，疑有收賄、包庇。據了解，檢調上門時，歐員同意搜索，並被扣走存摺、2支手機、1瓶洋酒，相關案情仍待釐清。

高巿警督察室指出，55歲歐員從警後於1990年即在林園分局中庄所服務，升任巡佐後，待過林園和仁武分局，去年再被調回林園分局，對當地生態相當熟悉，雖然他的平時考核只有「一般」，但未曾被列為輔導對象。

高雄地檢署是在23日上午7時許指揮調查局南機站到大寮所搜索，其中涉案劉姓業者雖然開電玩工廠，不過也沒被查出有違規的賭博性電玩。

據了解，歐員疑被檢舉在2015年於中庄所服務時，向劉男通風報信，避免被取締。

高巿警於2016年爆發電玩弊案，曾任巿警局專勤組的多名官警被搜索、傳喚，並因為涉貪遭判刑，官司還在訴訟中。

外界認為此次檢調再有動作，可能是相關電玩弊案的後續，不過根據現有證據，可能只限於個案。

據透露，歐員3年前在中庄所擔任總務，並負責警友相關業務，疑因經費上的需要曾找上開電玩工廠的劉男，至於2人的往來，究竟是歐員收賄包庇、藉勢藉端勒索，或者只是空穴來風，由於事隔3年，仍有待檢調釐清。

(中國時報)