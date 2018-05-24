東京宣言 北市連署抗空汙

台北市環保局長劉銘龍（左二）代表市長柯文哲，前往日本參加東京論壇，與全球22個城市共同發表東京宣言。（張立勳翻攝）

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中國時報
／台北報導

日本東京都政府以「潔淨城市、清新空氣」為主題，22、23日邀請全球22個城市舉行東京論壇，台北市是台灣唯一受邀參加城市，由北市環保局長劉銘龍代表參加，與其他城市連署發表「東京宣言」，共同宣示將加強廢棄物管理、促進資源循環並提升空氣品質，達成都市永續發展目標。

東京論壇主要討論廢棄物管理及空氣品質二大議題，台北市收到東京都小池百合子知事邀約，與巴黎、哥本哈根、雪梨、北京、曼谷等全球22個城市代表參與盛會。

劉銘龍說，他代表市長柯文哲參加連署東京宣言，並於大會發表台北廢棄物減量與環保兩用袋制度，呼應全球減塑目標，與各城市進行交流。

23日大會進行論壇總結，由大會主席小池百合子與各城市共同發表「東京宣言」，包括廢棄物管理措施、物質循環及改善空氣品質，為當前首要環境課題，為達成潔淨城市、清新空氣的願景，應加強廢棄物減量及回收，強化循環體系，同時應採取有效空汙管制措施。

由於目前正值東京籌辦2020奧運，進行東京2020獎牌計畫，邀民眾捐出廢手機或小型電器，經回收處理取出金、銀等貴金屬，預計製成5000面東京奧運獎牌，劉銘龍也捐出舊手機共襄盛舉。

環保局表示，自2015年以來，台北與東京在環保議題已有多項合作交流，除了台北市舉辦「韌性城市與食品廢棄管理國際論壇」，分別由東京環保局長及副局長親自參與，台北與東京也就振動管制、101大樓空氣品質監測進行交流。

(中國時報)

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