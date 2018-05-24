自造課程寶典 師生一起動手做

北市教育局23日在日新國小舉辦「自造教育博覽會」，展出各校上課成果。（張潼攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

「自造教育（Maker）」強調讓學生透過動腦、動手，實際練習解決問題。台北市目前共有5個自造示範中心，提供各級學校師生使用3D列印、雷射切割等設備，今年下半年還將在4所國中各成立1處，更廣泛推廣自造教育；北市教育局23日也宣布，全國第一本「自造課程寶典」正式出爐，內有16套教案規畫，方便想要加入但苦於不知如何規畫課程的老師直接拿來教學。

台北市從105學年度開始推動自造教育，昨也在日新國小舉辦今年的「自造教育博覽會」，展出各校上課成果。其中，重慶國中理化老師王顓頎以雷射切割自製教具，例如一套「軌道運球」模型，既可以讓年長者訓練手眼協調、當作復健器材，課堂中也可以指導學生運動力學、離心力等觀念；民族國中美術老師洪唯心本學期引進「3D筆」，先利用午休時間邀集有興趣的學生加入培訓，未來可再視成效推廣到一般班級。

教育局也宣布，今年下半年會在原有的日新國小、北一女中、和平高中、青發處、南港高工外，新設仁愛、南門、石牌、龍山國中等4個自造教育與科技中心，再加上其他新添購科技教育設備的中小學，讓師生有更多機會「動手做」、「做中學」。

資訊教育科長陳秉熙也表示，集結16套教材的「自造課程寶典」同步出爐，裡面都是有推動自造教育經驗老師所整理的教案，即使沒有辦法自行設計教案，老師也能根據這些規畫，將自造教育帶給學生。

(中國時報)

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