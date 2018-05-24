離島首座 七美設智慧微電網

打造綠色家園，台電公司於澎湖七美島設置全台首座離島大型智慧微電網。（陳可文攝）

友善列印
中國時報
／澎湖報導

打造綠色家園，台電公司於澎湖七美島設置全台首座離島大型智慧微電網，以太陽能及風能「風光互補」功效建構澎湖成為全國綠能低碳示範島，跨出創造再生能源第一步。

台電指出，澎湖七美島居住人口4000多人，平均一年使用電力約780萬度，主要仰賴七美發電廠供電，台電陸續興設155KWp和200KWp太陽光電系統，現階段太陽能供電達48萬度。

第2期能源國家型科技計畫相中澎湖七美島發展再生能源的潛力，成立七美綠能園區完成智慧微電網示範系統，利用冬天強勁東北季風及夏天太陽光電創造新能源。

特別增置200KWp太陽光電系統及300KWh儲能系統，明年起光電裝置達1200KWp，比現行增加3倍，後年再完成風力發電600KW，預計2019年全島綠能發電量可達337萬度，占全島年用電的45%。

台電強調，持續擴充太陽光電、風力發電等裝置容量及儲能系統，未來將大幅提高綠能發電，除了減少排碳量，更降低目前柴油發電1度高達16元的龐大成本。

台電也不諱言指出，現階段在台灣本島實施儲能系統仍不符成本效益，因此先行以澎湖七美島試辦，這對於打造澎湖成為再生能源低碳示範島具有指標性功能，未來更期盼創造七美島100%綠能發電，屆時再一步步擴充發展綠色美麗新家園。

(中國時報)

防治荔枝椿象 中彰總動員 酒駕撞婦拖行3公里 拋飛不治

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。