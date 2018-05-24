離島首座 七美設智慧微電網

2018年05月24日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

打造綠色家園，台電公司於澎湖七美島設置全台首座離島大型智慧微電網，以太陽能及風能「風光互補」功效建構澎湖成為全國綠能低碳示範島，跨出創造再生能源第一步。

台電指出，澎湖七美島居住人口4000多人，平均一年使用電力約780萬度，主要仰賴七美發電廠供電，台電陸續興設155KWp和200KWp太陽光電系統，現階段太陽能供電達48萬度。

第2期能源國家型科技計畫相中澎湖七美島發展再生能源的潛力，成立七美綠能園區完成智慧微電網示範系統，利用冬天強勁東北季風及夏天太陽光電創造新能源。

特別增置200KWp太陽光電系統及300KWh儲能系統，明年起光電裝置達1200KWp，比現行增加3倍，後年再完成風力發電600KW，預計2019年全島綠能發電量可達337萬度，占全島年用電的45%。

台電強調，持續擴充太陽光電、風力發電等裝置容量及儲能系統，未來將大幅提高綠能發電，除了減少排碳量，更降低目前柴油發電1度高達16元的龐大成本。

台電也不諱言指出，現階段在台灣本島實施儲能系統仍不符成本效益，因此先行以澎湖七美島試辦，這對於打造澎湖成為再生能源低碳示範島具有指標性功能，未來更期盼創造七美島100%綠能發電，屆時再一步步擴充發展綠色美麗新家園。

(中國時報)