角逐羅東鎮長 3個女人的戰爭

2018年05月24日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

無黨籍縣議員薛呈懿。（本報資料照片）

國民黨縣議員吳秋齡。（本報資料照片）

羅東鎮是宜蘭縣重要票倉，但民進黨鎮長人選面臨難產危機，23日出現重大轉折。代理縣長陳金德的前妻、縣議員黃素琴昨在支持者簇擁下，宣布如獲得黨徵召，願意站出來承擔參選鎮長，如黃素琴獲得民進黨提名，將對上國民黨縣議員吳秋齡和無黨籍的縣議員薛呈懿，形成3個女人的戰爭。

民進黨在縣長等選戰中羅東鎮能拿過半票數，但鎮長選舉卻輸給國民黨，現任鎮長林姿妙轉戰縣長，國民黨提名縣議員吳秋齡參選，原本無黨籍縣議員薛呈懿積極尋求與綠營合作，但隨黃素琴的表態，合作已然破局。

黃素琴坦言，年底選戰艱難，持續選議員是十拿九穩，選鎮長既是重擔，難度也高，但「戰士沒有選擇戰場的權利。」只要黨與鎮民需要，她一定站出來。民進黨預計24日召開臨時執委會，討論是否徵召黃素琴，如黃選鎮長誰取代她選議員？則待主委改選後決定。

民進黨今討論徵召

鎮長選舉如果成為三個女人的戰爭，恐讓國民黨坐收漁翁之利，對此黃素琴表示，與薛呈懿有共同的朋友，薛也有與她溝通協調，但倘若最後獲得黨提名，而薛呈懿又堅持參選，她依舊會代表民進黨選到底。

誰能勝出還有得拚

吳秋齡表示，如黃素琴參選「坦白講說沒有影響是騙人的！」但對民進黨而言本來就不可能主降，放手讓其他人當舞台，薛呈懿年輕、實力不容小覷，就算是3個女人之爭，誰能入主鎮公所還是未定之數，她必須努力再努力才行。

薛呈懿表示，她所談的政策、願景都給鎮民看了，如其他黨派跟她的願景一致，都保留合作空間。是否選到底或退選？薛呈懿並沒給答案，但她強調，她現階段工作就是持續爭取鎮民支持，繼續做好參選羅東鎮長的工作。

(中國時報)