角逐羅東鎮長 3個女人的戰爭

民進黨縣議員黃素琴。（李忠一攝）

友善列印
中國時報
／宜蘭報導
無黨籍縣議員薛呈懿。（本報資料照片）
國民黨縣議員吳秋齡。（本報資料照片）

羅東鎮是宜蘭縣重要票倉，但民進黨鎮長人選面臨難產危機，23日出現重大轉折。代理縣長陳金德的前妻、縣議員黃素琴昨在支持者簇擁下，宣布如獲得黨徵召，願意站出來承擔參選鎮長，如黃素琴獲得民進黨提名，將對上國民黨縣議員吳秋齡和無黨籍的縣議員薛呈懿，形成3個女人的戰爭。

民進黨在縣長等選戰中羅東鎮能拿過半票數，但鎮長選舉卻輸給國民黨，現任鎮長林姿妙轉戰縣長，國民黨提名縣議員吳秋齡參選，原本無黨籍縣議員薛呈懿積極尋求與綠營合作，但隨黃素琴的表態，合作已然破局。

黃素琴坦言，年底選戰艱難，持續選議員是十拿九穩，選鎮長既是重擔，難度也高，但「戰士沒有選擇戰場的權利。」只要黨與鎮民需要，她一定站出來。民進黨預計24日召開臨時執委會，討論是否徵召黃素琴，如黃選鎮長誰取代她選議員？則待主委改選後決定。

民進黨今討論徵召

鎮長選舉如果成為三個女人的戰爭，恐讓國民黨坐收漁翁之利，對此黃素琴表示，與薛呈懿有共同的朋友，薛也有與她溝通協調，但倘若最後獲得黨提名，而薛呈懿又堅持參選，她依舊會代表民進黨選到底。

誰能勝出還有得拚

吳秋齡表示，如黃素琴參選「坦白講說沒有影響是騙人的！」但對民進黨而言本來就不可能主降，放手讓其他人當舞台，薛呈懿年輕、實力不容小覷，就算是3個女人之爭，誰能入主鎮公所還是未定之數，她必須努力再努力才行。

薛呈懿表示，她所談的政策、願景都給鎮民看了，如其他黨派跟她的願景一致，都保留合作空間。是否選到底或退選？薛呈懿並沒給答案，但她強調，她現階段工作就是持續爭取鎮民支持，繼續做好參選羅東鎮長的工作。

(中國時報)

中市鴨蛋黃 未檢出蘇丹紅 好感度領先 侯友宜更拚了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。