中大攜手壢新 發展預防醫學

2018年05月24日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

中央大學生醫理工學院與壢新醫院，共同成立「中大壢新聯合慢性病研究中心」，23日舉行揭牌儀式，未來將整合中大生醫領域與壢新醫院臨床研究能量，發展產官學研合作平台，延攬優秀專業人才，引領台灣預防與精準醫學的研發新知及技術，邁向國際頂尖地位。

整合平台研發新知技術

中央大學校長周景揚表示，中大生醫領域在微型醫療檢測器材開發，糖尿病、腎臟病、人體生物相、癌症微環境研究，居領先國際地位，未來雙方將共同致力於預防醫學與精準醫學領域的研發，能提升台灣的生醫研究領域成果。

壢新醫院院長黃忠智指出，過去醫療講求急性與重症醫治，但隨著高齡化社會，人口老化衍生許多慢性病醫療與管理問題，因此健康照護與醫療的根本解決之道，需落實發展預防醫學與精準醫學。

他說，中大擁有生、醫、理、工跨領域專業強項，壢新醫院則擁有醫師群的豐富臨床經驗，以及社區健康照護的龐大健康資料庫，未來雙方共同研發，並且善用大數據分析、AI人工智慧等工具，將可望為人類預防醫學，做出重大具體貢獻。

產學合作專利已達14件

中大壢新聯合慢性病研究中心2017年7月成立，合作迄今已產出超過55篇國際性學術期刊論文，其中2篇刊登於國際性期刊。

目前含申請中的產學合作專利共14件（含美國專利2件），有廠商陸續洽談技術轉移可能性，包含自動化人工呼吸器、新世代智慧型手機中風即時檢測、臥床式擴散光學斷層掃描系統研製、隨身復健應用程式、妥瑞症患者聲語型抽動之口罩等。

(中國時報)