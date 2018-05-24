不景氣 議員要求凍漲房屋稅

台中市議員謝明源、陳淑華、曾朝榮、邱素貞、翁美春（由左至右）等人聯合質詢時，要求市府應苦民所苦凍漲房屋稅，不應無視百姓的感受。（陳世宗攝）

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中國時報
／台中報導

5月是課徵房屋等稅的季節！市議員謝明源等人聯合質詢時，要求市府應苦民所苦凍漲房屋稅，不應調高稅率，無視百姓感受。台中市政府地方稅務局長陳進雄說，市府只針對今年7月1日後，取得使用執照或新建、增建、改建的房屋，調整房屋標準單價60％，調幅6都最低。

7月起 新房子調漲60％

台中市議會23日進行財經委員會業務質詢，市議員陳淑華、翁美春、謝明源、邱素貞、曾朝榮等人，關心中市房屋稅漲幅！陳淑華說，很多民眾是住2、30年老房子，每年折舊越來價值越低，漲房屋稅根本沒有道理。

邱素貞表示，房屋稅3年調整1次，前市長胡志強主政13年期間，房屋稅未調整凍漲；今年7月1日新房子或者領得使用執照將調漲60％，目前物價上漲，希望市府應苦民所苦，不要一次漲足。

新建、增建、改建也適用

陳進雄說，台中外的5個直轄市，2014年起均已陸續調整標準單價。以台北調幅160％最高、新北100％第二、高雄81％第三、台南66.67％第四、桃園60％第五。台中調整60％是最後調整的直轄市，與桃園並列6都最低。

陳進雄強調，作為房屋稅課稅基礎的房屋標準價格，每3年應重行評定1次，3年內都會按照委員會評議結果，不會另外再調整；基本上舊屋3年內房屋稅不會調漲。

謝明源、翁美春說，他們接獲很多民眾陳情反映房屋稅要調漲，經了解才知道是今年7月1日以後，取得使照的建物以及增建或改建的舊建物，才會適用新的房屋標準單價，希望稅務局加強宣導，莫讓民眾產生恐慌。

(中國時報)

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