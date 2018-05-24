嘉市辦全障運 議員批無感

2018年05月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市首度爭取到主辦全國身心障礙國民運動會，24日將盛大舉辦開幕式，23日定期會工作報告上，包括議員張秀華、王美惠和戴寧等人不約而同批市府行銷不力，不只全國能見度不足，市民都無感，張秀華更以台北市長柯文哲為例，直指「涂醒哲失去一次很好行銷嘉義市的機會」。

湧入3000多選手 商機可觀

昨教育處工作報告，多位市議員聚焦在今天登場的全國身心障礙運動會，王美惠質詢教育處和觀光新聞處在觀光行銷上太不給力，指嘉市是第一次籌辦全國身障運動會，估計3000多位選手加上教練、親屬都會來到嘉義市，商機可觀，但至今卻感受不到任何觀光動能，「令人失望」。

張秀華也說，2年籌備期，但市府只多編50萬元，共100多萬元培育百名在地選手「夠嗎？」，並舉柯文哲藉世大運成功行銷台北市和台灣，對比嘉義市辦身障運動會預算多達4000多萬元，卻看不到媒體曝光，連市民都不太清楚有這場全國賽事在嘉市舉行，顯見市府行銷不盡理想。

志工無衣替換 市府允檢討

張秀華除點出市府相關臉書或身障運動會宣傳影片點閱率極低，也說每個運動員背後都有感人故事，市府為何不透過故事行銷，讓更多人認識身障運動員？強調做為主場的嘉義市，不僅要運用經費照顧選手，更應該夠替嘉市打開知名度。

戴寧和黃露慧則不約而同提到有志工反映，4天活動只拿到1件衣服，詢問市府可多發1件替換卻被打回票，強調志工是成就精彩賽事的重要推手，市府連1件衣服都不願給，難怪志工會感嘆義務工作還要被整，教育處長余坤龍除解釋因身障運動會有別一般運動會，民眾可能因此感受較不強烈外，也針對志工反映，承諾會檢討。

(中國時報)