嘉市辦全障運 議員批無感

嘉義市議員戴寧（左至右）、張秀華和王美惠皆認為嘉義市政府對全國身心障礙運動會的行銷宣傳不足，要求市府多加油。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市首度爭取到主辦全國身心障礙國民運動會，24日將盛大舉辦開幕式，23日定期會工作報告上，包括議員張秀華、王美惠和戴寧等人不約而同批市府行銷不力，不只全國能見度不足，市民都無感，張秀華更以台北市長柯文哲為例，直指「涂醒哲失去一次很好行銷嘉義市的機會」。

湧入3000多選手 商機可觀

昨教育處工作報告，多位市議員聚焦在今天登場的全國身心障礙運動會，王美惠質詢教育處和觀光新聞處在觀光行銷上太不給力，指嘉市是第一次籌辦全國身障運動會，估計3000多位選手加上教練、親屬都會來到嘉義市，商機可觀，但至今卻感受不到任何觀光動能，「令人失望」。

張秀華也說，2年籌備期，但市府只多編50萬元，共100多萬元培育百名在地選手「夠嗎？」，並舉柯文哲藉世大運成功行銷台北市和台灣，對比嘉義市辦身障運動會預算多達4000多萬元，卻看不到媒體曝光，連市民都不太清楚有這場全國賽事在嘉市舉行，顯見市府行銷不盡理想。

志工無衣替換 市府允檢討

張秀華除點出市府相關臉書或身障運動會宣傳影片點閱率極低，也說每個運動員背後都有感人故事，市府為何不透過故事行銷，讓更多人認識身障運動員？強調做為主場的嘉義市，不僅要運用經費照顧選手，更應該夠替嘉市打開知名度。

戴寧和黃露慧則不約而同提到有志工反映，4天活動只拿到1件衣服，詢問市府可多發1件替換卻被打回票，強調志工是成就精彩賽事的重要推手，市府連1件衣服都不願給，難怪志工會感嘆義務工作還要被整，教育處長余坤龍除解釋因身障運動會有別一般運動會，民眾可能因此感受較不強烈外，也針對志工反映，承諾會檢討。

(中國時報)

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