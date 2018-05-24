綠島鄉長鄭文仁 退出國民黨

綠島鄉長鄭文仁（左）與前衛生局長陳照隆（右），23日宣布退出國民黨。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

爭取連任的台東縣綠島鄉長鄭文仁，未獲國民黨提名，23日會同有意參選綠島選區議員的前衛生局長陳照隆宣布退出國民黨，陳照隆並當場撕毀黨證，抗議提名黑箱作業，2人均將以無黨籍身分參選到底。

怒控提名不公 黑箱作業

「選擇退黨是逼不得已」， 鄭文仁說他加入國民黨已有34年，面對國民黨台東縣黨部未考量綠島民意，在下屆鄉長提名作業過程不公不義，因此宣布退出國民黨以示抗議。

鄭文仁表示，他在爭取提名時登記繳了45萬，但是台東縣黨部5月8日公布第1階段縣議員暨鄉鎮市長提名及核准名單卻沒他。

他說，國民黨宣布第2階段名單在5月23日完成，但是在520日「團結誓師」大會時，他不但未獲邀請， 大會竟然提前介紹綠島鄉長提名人是謝賢裕，縣議員提名人是李數奼，分明是「黑箱作業」。

前衛生局長 當場撕黨證

陳照隆則氣憤地說，自己高中就加入國民黨，已有51年黨齡，且還是終身黨員，每次都盡力為國民黨輔選，竟然只因為是民進黨縣長參選人劉櫂豪的親戚就被國民黨「染黑」，講到激動處，並撕毀國民黨證，決參選到底。

另外，現任太麻里鄉長程正俊因為對政黨太失望，也已退出國民黨，要以無黨籍參選縣議員。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，鄉鎮市長和縣議員的提名作業是由黨部9人提名小組無記名投票決定，絕對是客觀、公正、公平，對3人的退黨表示遺憾，將繼續溝通。

2014年綠島鄉長選舉，爭取連任的李數奼以5票之差敗給鄭文仁，李數奼今年底轉戰議員，與陳照隆交鋒，而現任議員謝賢裕則轉戰鄉長，與鄭文仁對決。

(中國時報)

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