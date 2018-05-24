新得標經營團隊 遭疑借屍還魂

頭城人文國中小新經營團隊引發外界質疑根本是原團隊「借屍還魂」。（本報資料照）

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中國時報
／宜蘭報導

公辦民營的宜蘭縣頭城鎮人文國中小因爆發多次弊端，負責經營的人文展賦教育基金會去年遭縣府提前解約，沒想到重新招標竟仍由原人文展賦基金會的成員以自然人「周樂生」得標，引發外界質疑根本是「借屍還魂、換湯不換藥」，質疑縣府教育處長陳正華等人涉嫌瀆職、圖利特定人士，將全案送交監察院、檢調及政風單位調查。

縣府教育處對此事態度極為低調，僅表示都是依照相關規定辦理招標，且由9位遴選委員所決定，但拒絕公布15日初選的遴選委員名單，更引發是「黑箱作業」的質疑。

取得學校經營權的「人文國中小親師生轉型自救會」則表示，周樂生是人文國中小聘任教師，並非「人文展賦教育基金會」聘任之教職員，因為在未能及時成立法人情況下，自救會推舉周樂生老師以自然人身分參與招標，目的在維護並保障人文展賦教育理念之延續性及延續孩子們的教育權益，絕非基金會代表。

但反對者質疑，基金會一直努力扶植人文國中小家長或教師以自然人方式參與招標，因此自救會方面的說法只是企圖做「身分形式上之切割」，此外，新團隊成員包括校長馬駿良是前人文展賦教育基金會董事、願意留任教師樊琪則是前人文展賦教育基金會董事及基金會創辦人兼執行總監楊文貴妻子，可見與原團隊是同一批人，根本就沒有「爭議人物離開新經營團隊」這回事。

(中國時報)

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