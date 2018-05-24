嬌小女傳承手擠坯 作陶要倒退嚕

2018年05月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

身高只有150公分的鶯歌工商陶工科學生張晏甄，在知名陶藝家邱玉錡的指導下，製作出身高三分之一、近50公分高的陶甕，相當不易，她打趣說，由於將泥條盤旋而上過程中需倒著走，「上課前要先吃暈車藥」！

全台唯一有師徒制的鶯歌工商，今年由19位陶藝大師指導20位陶工科的學生創作，師生也在陶博館陶藝平台「源遠流長‧眾藝薪傳－鶯歌工商陶工科師徒制展」中展出39件作品。

鶯歌工商校長孔令文說，這些學生在校學習努力3年，為了就是展出的這一刻，創作過程中有苦也有樂，希望這些學生在未來的人生道路上，永不忘記做陶的日子，也期望民眾到陶博館參觀，給予學生鼓勵！

由陶藝家邱玉錡指導的張晏甄，身高150公分相當嬌小，但她卻選擇學習即將失傳、體力耗費大的手擠坯。張晏甄展出作品《沉澱》是利用泥條盤旋而上，過程中需倒著走，她也開玩笑說：「上課前一定要吃暈車藥才行！」

拜劉溪北為師的簡暹文從小喜歡書畫和種花，《富貴雀來》繪有細緻的牡丹與孔雀，內涵小確幸之意，計畫選讀往服裝設計系；師承彩繪師林發權的梅玉瑋，則是以傳統器形加上手繪的紅毛城及萬里長城，並用老師提供價值不斐的金水裝飾，霸氣十足。相關展覽資訊可上陶博館官網www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢或加入粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum。

(中國時報)