成大推廣科普 科學周探索奧妙

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中國時報
／台南報導

從生活發現科學樂趣！成功大學今年設立科學教育中心，建置科學諮詢平台、10多名教授提供科學知識奧援，觸角延伸到國高中及小學，把科普知識帶進校園、廟口，台南市教育局更與成大攜手舉辦「台南市全民科學周」，31所國中將展開為期1周的科普推廣。

「台南市全民科學周」已連辦4年，透過簡單實驗，引導學生科學思考。成大物理系教授羅光耀指出，全民科學周將高中探索實作植入國中科學教育，從理論引導、分析實驗結果，每校都設計教案講義，引領學生從生活現象，了解科學原理、進而反思，跳脫以往動手玩科學活動，玩完就結束了。

羅光耀說，為求深化科學教育，成大科學教育中心現有10多位教授，是科學諮詢平台的強力後盾，學生有科學上的問題，都可以透過學校提出申請，此一平台媒合教授後，就會提供指導。

台南市政府教育局長陳修平表示，全民科學周的活動內容以生活化知識為主，經由活動體驗，相信學生可以獲得比單純讀課本，還更深刻的感受。

台南市全民科學周23日下午在忠孝國中正式啟動，現場場設計「大氣球與小氣球的平衡」、「單極馬達」、「磁的超距作用」等3個關卡，由台南一中科學班及台南女中共16位學生，與自然老師擔任關主，協助國中生體驗科學實驗奧妙。

(中國時報)

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