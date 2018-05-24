兒少教育專戶 供弱勢兒升學

2018年05月24日 04:11 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

配合行政院去年通過「兒童少年未來教育與發展帳戶條例」，基隆市政府積極推動兒少未來教育及發展帳戶，協助家長為弱勢兒儲蓄，目前基隆市中低收入戶已有超過30戶參加這項計畫，未來弱勢兒滿18歲後，可享有這筆儲蓄基金用於升學及生涯規畫。

基隆市社會處長吳挺鋒表示，目前全基隆市符合兒童少年未來教育與發展帳戶參加資格的中、低收入戶共有122戶，其中已有34戶接受社會處輔導，參加兒少教育發展專戶計畫，已超過4分之1中低收入戶弱勢兒受惠，期盼更多中低收入戶參加儲蓄計畫，待孩子成長後可充分運用這筆基金翻轉未來。

社會處指出，只要是2016年元旦以後出生、符合中低收入戶或長期安置的失依兒童及少年，就可以向市府申請兒童少年未來教育與發展帳戶。

社會救助科長劉宛欣表示，只要參加兒童少年未來教育與發展帳戶的中低收家庭，每月必須定存1250元，市府則每半年以1比1方式提撥存進相同款項，每人1年最高可存1萬5千元。參加孩童年滿18歲時，可向市府申請結清帳戶，預期可存滿54萬元，供弱勢兒上大學及生涯規畫基金。

輔導過程中，也有不少家長憂慮兒童少年未來教育與發展帳戶儲蓄必須等孩童年滿18歲才能使用，認為儲蓄時間太長，或者因為家庭經濟條件轉好，喪失中、低收資格，劉宛欣說，家長不必擔心，如果因為經濟條件改變或個人意願喪失資格，1年內政府仍會挹注提撥款，之後將轉為一般帳戶，享有比外面銀行還高的利息優惠。

(中國時報)