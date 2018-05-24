鐵路高架化 嘉縣府提墊付案

2018年05月24日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義市鐵路高架化計畫實質啟動多時，急起直追的嘉義縣進度也不遑多讓，可行性研究報告已送至交通部審查，23日縣府建設處以初審會決議，需取得縣議會同意墊付函才能進入複審為由，透露月底臨時會將送48.64億元墊付提案至議會，不過財稅局也以務實角度分析，指嘉縣最多能承擔的墊付額度僅12億元，呼籲中央考量嘉縣財政處境，盡量下修配合款額度。

由王啟澧擔任召集人的「嘉義縣民雄至水上鄉鐵路高架化」專案小組昨開會追蹤進度，建設處長林永福表示，縣府4月10日已將「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫可行性研究」報告送交通部審查，高速鐵路工程局4月23日已召開第2次初審會議，會中決議縣府需依與會單位意見修正報告外，還要取得縣議會同意墊付函，才能進行6月4日的複審會議。

林永福說，雖然嘉縣起步較晚，但中央已匡列5000萬元預算要給嘉縣做綜合規畫，考量嘉市鐵路高架化的推展進程，以及縣市縫合路段需提前規畫銜接，評估綜合規畫報告最遲2023年一定要核定，縣府將提出48.64億元墊付案，預定分8年，自2022年起開始墊付。

財稅局長簡世明表示，依財稅局換算，在兼顧舉債上限額度及不排擠其他重大建設下，1年墊付1.5億元，8年12億元「勉強能接受」，48億元就「難以承受」，並舉嘉市鐵路高架化配合款從99億元降到38億多元，換算兩縣市負擔配合款比例，財政更差的嘉縣負擔竟比嘉市還高「非常不合理」。

考量嘉縣財政現況，昨出席專案小組的多位議員均表態要經大會討論才能做出最後決定，另針對鐵路高架化，高鐵調度場遷往水上鄉北回地區，引發地方強烈反彈，王啟澧除要求高鐵局開說明會，也建議既然調度場設在縣境，中央應減輕嘉縣自籌配合款的負擔。

(中國時報)