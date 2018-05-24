全國健美賽 消防猛男奪冠

王偉民首度參加全國健美賽，一舉奪得一金一銀好成績。（許家寧翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

花蓮機場消防隊員王偉民曾是花蓮縣短跑紀錄保持人，後來投入消防工作仍難忘健身運動，14年來不停苦練身材，首度參加嘉義市長盃全國健美錦標賽，一舉囊括一金一銀，他笑說，原想為自己40歲生日作紀念，沒想到可以與國內健美頂尖選手一同領獎。

年輕時是田徑短跑選手的王偉民，目前是2個孩子的爸爸，投入消防工作後，仍持續維持健身運動習慣，自我訓練快14年，王偉民為了推廣健身運動，在工作之餘也成立了一個運動工作室，和花蓮地區志同道合的朋友，彼此交流健身經驗。

王偉民說，喜歡健身運動的人，總是夢想有一天可以前進全國健美錦標賽的殿堂，展現苦練的線條，除了替自己人生邁入40歲留下紀錄，同時也想證明給太太和小孩看，爸爸做人做事的態度，不是只會說說而已，哪怕只是一點進步也是進步。

第一次到嘉義參加健美全國賽，和來自全國300多名健美好手較量，王偉民不但進入決賽，還拿下178公分級形體組冠軍及70至75公斤級亞軍，王偉民笑說「非常開心」。

為了參加這次的比賽，王偉民從去年開始有計畫性地挑戰這個夢想，最感謝老婆在背後默默支持他的夢想，每天除了照顧兩個孩子，還替他準備控制體重的餐點，讓他在工作之餘能專心投入體能訓練，這個獎除了給家人，「也是送給自己40歲生日最好禮物」。

(中國時報)

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