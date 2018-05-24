草多野狗吠 西鶯公園養蚊子

2018年05月24日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

西鶯公園入口處一片荒涼，讓民眾嚇得不敢入內，慘淪蚊子公園。（陳俊雄攝）

鶯歌地區因為施作捷運三鶯線工程，沿線的8座公園遭到開膛剖肚導致綠地面積大減，但位在中山路上的「西鶯公園」雖然不在捷運路線獲得保留，卻因出入口為私有地，經過買賣後原本的加油站宛如廢墟，讓人避之唯恐不及，西鶯公園淪為罕有民眾膽敢進入使用的「蚊子公園」。

新北市議員蘇有仁在擔任鎮長期間取得地主同意後，2008年間將鶯歌中山路的荒廢公有土闢設為西鶯公園，公園出入口則與加油站出入口共用。

據了解，數年前這塊土地交易後，加油站也停止營業後成為廢墟、雜草叢生，還有一部破爛的汽車停在當處，更添恐怖感；另因加油站內部仍有民眾居住，中山路外側雖然圍有圍籬，還噴漆寫上「禁止外車入內」字樣，更讓一般民眾不敢隨意入內。

不過，西鶯公園環境算是相當清幽，加上鄰近鶯歌地區的最高樓建築，在目前鶯歌地區綠地公園悉數因捷運工程遭到封閉的情況下，可說是市區裡的難得綠地，未能充分利用讓不少居民感到惋惜。

西鶯里長蘇良德表示，西鶯公園只有一處出入口，依照現狀來看實在很難吸引民眾進入，加上裡面還有許多野狗盤據，甚至朝進入公園的民眾狂吠、攻擊，更沒有人敢走進西鶯公園。

蘇良德說，鶯歌綠地面積不多，他也希望能將西鶯公園活化，計畫透過民代會勘、申請鑑界，看看能否找到西鶯公園的另個出入口。

新北市議員蘇有仁表示，西鶯公園是他擔任鎮長時闢建，如今卻淪落為蚊子公園，實在可惜，他將邀集市府相關單位會勘，看看是利用徵收或其他方式開闢出入道路，為鶯歌居民找出另塊可供活動的綠地。

區所人員表示，西鶯公園周邊土地都是工業用地，並無公有土地可以作為出入用地，要解決公園出入問題，恐有難度。

(中國時報)