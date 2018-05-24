有機午餐 竹縣校園起跑

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

吃在地、吃有機的風潮逐漸吹向校園，新竹縣政府教育處去年起在縣內10所小學試辦一周2次有機營養午餐，推動期間順利，縣府23日召開有機營養午餐食育計畫說明會，邀請縣內國中小校長聽取成功經驗的分享，更希望未來能成功打造媒合平台，讓學校與小農之間取得良好的合作。

去年新竹縣政府連結相關局處，攜手打造媒合平台，以由下而上的方式，協助學校與在地16個小農簽訂合約，在午餐費不變的前提下供應有機蔬菜，落實地產地銷的理念。

在教育處推動下，縣內10所學校試辦1周至少2次有機營養午餐。包括竹北國小等10所學校，10校分別涵蓋不同的規模、城鄉分布、採取公營、民營或是自行採購都有，試辦期間推動順利，希望在新的學年度擴大辦理，增加參與學校，讓孩子吃的健康，也友善土地。

農業處表示，有機小農配合供應學校非易事，除須計畫性生產以確保產量穩定，還得解決冷藏和運輸等問題。現農業處已輔導新竹縣農會成立有機蔬菜供應平台，增設冷藏車與冷藏庫協助整體計畫推動。教育處表示，期待透過10校成功經驗分享，擴大學校自主參與計畫並偕同整個縣府團隊建置整合平台，以幫助在地小農及提升學校午餐安全，讓新竹縣成為食安大縣。

(中國時報)

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