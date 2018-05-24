96％有頭路 雙軌計畫畢業即就業

「提早卡位職場很值得！」嘉南藥理大學餐旅系徐秀禎，一邊念書一邊上班，不只減輕家裡經濟負擔，更因表現優異，畢業前夕已獲企業以副領班職位留用。（曹婷婷攝）

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中國時報
／台南報導

鼓勵學子做中學，勞動力發展署推動雙軌教育7年，雲嘉南逾1300位學子參與該計畫，這2年就業率更突破96％。「提早卡位職場很值得！」嘉南藥理大學餐旅系徐秀禎，一邊念書一邊上班，不只減輕家裡經濟負擔，更因表現優異，畢業前夕已獲企業以副領班職位留用。

勞動部雙軌訓練旗艦計畫由勞動部補助學生一半學費，學子求學期間，每周2天在校上課，其餘時間在企業訓練，企業還會依訓練時數每月給予訓練津貼，另，參與計畫的同學，4年訓練期滿，可領到正式學歷文憑、勞動部及廠商共同核發結訓證書、專業職能認證等3張證書，去年雲嘉南區有400人報名，比前年成長2倍。

22歲、嘉南藥理大學餐旅系的徐秀禎，高中就開始打工賺取學費，她說，因父親開計程車、母親從事清潔工作，爺爺奶奶生病需要醫療費，家中經濟狀況並不好，為分擔家計，偶然發現雙軌計畫能獲得穩定工作與薪水，而且兼顧升學與就業，毫不猶豫報名參加。

4年下來，她一邊念書一邊在東東餐飲企業的東悅坊港式飲茶上班，不僅減輕家裡經濟負擔，也讓原本個性內向的她，透過與客人互動，增強人際互動，也因其優異表現，雖然下個月才要畢業，但公司已決定以副領班職位留用，薪水待遇比社會新鮮人還要好。

(中國時報)

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