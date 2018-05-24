新聞透視－多頭馬車 管理難上加難

2018年05月24日 04:11 中國時報 陳俊雄

「有錢好辦事」，偏偏升格之後各個區公所都為了經費困窘而傷透腦筋，還要承擔起許多具有專業性的公共工程維護責任，無異雪上加霜，市府應比照台北市成立專責的「公園處」，在足夠的經費、專業知識下，解決公園的種種問題。

新北市工務局近年來透過「美樂地」計畫，收回許多公有土地並改建為公園綠地，成績有目共睹，但在眾多公園風光開幕啟用的背後，卻需要更多經費持續挹注，才能讓公園各種遊具、設備持續運作、花草樹木常青。

但依照現行機制，公園的闢建是工務局負責，後續移交後的主管機關是農業局景觀處，但實際的管理單位卻是各區公所，若是公園還設有地下停車場，管理單位又多出了交通局。在多頭馬車下，要讓位階低、又沒有足夠人力經費的區公所妥善管理公園，無異緣木求魚。

以鶯歌區西鶯公園為例，即使出入口屬於私人土地，由於裡頭還有戶人家居住，基於「袋地通行權」概念，民眾其實仍能出入公園並無阻礙，但西鶯公園目前的出入口像廢墟鬼域、裡頭還有一大群盤據公園的野狗，這樣的公園，怎能奢望民眾來此安心遊憩？

市府除闢設新公園，也應該成立專責管理的「公園處」，檢討、維護現有公園的設施不足。畢竟，公園必須要能持續運作、草木長青，才能讓宜居城市的目標，落實到市民的生活日常當中。

(中國時報)