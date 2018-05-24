天籟盃 龍華科大韓籍學生獲獎

2018年05月24日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

龍華科大觀光休閒系韓籍生金珉宙，參加2018天籟盃全國大專航空廣播詞競賽，以流利又專業的航空廣播技巧和創意自拍影片，抱回大專韓文組冠軍，未來希望能進軍航空業。

熱愛航空產業的金珉宙，是在完成韓國慶旼大學航服系學業後，為一圓夢想選擇來台進修，雖然參賽時是以母語韓文組競賽，但她絲毫不敢大意，不但記熟各項專業用語，也多次練習配合情境的介紹詞。

金珉宙說，她在練習的過程中不斷找尋適合的機艙場景，並配合廣播的情境介紹，由於航空廣播有許多專業用語，如何藉由音調口語向旅客傳達語言，是成功獲獎關鍵。

指導老師觀休系老師鍾涓涓說，金珉宙雖然有身分優勢，但仍靠著苦練才獲得成果，鍾涓涓另外也指導影視專班學生陳玥蓁、郭佳欣、吳美嬌，參加第一屆國際澳洲格蘭納特貝爾皇家盃青年盲飲品評競賽，郭佳欣獲得全國個人賽大專組銅牌、陳玥蓁、吳美嬌獲得優勝金口獎，鍾涓涓則獲得社會組銀牌佳績，而在健行科大好棒盃餐旅技能競賽中，同系老師謝美婷也指導學生游茹珺獲得佳作。

龍華科大校長葛自祥表示，學校今年獲得教育部高教深耕計畫超過1億元補助，對提升學習軟硬體設備有絕對幫助，並致力培養同學養成跨職場的學習能力，是龍華師生能在各項全國大賽中屢獲佳績的最好助益。

(中國時報)